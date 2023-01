La Befana arriva in Piazza Silvagni, con "golose" attività per i più piccoli

Venerdì 6 gennaio è tempo di festa in Piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano, in compagnia della Befana e degli Elfi di Natale.

Da oltre 30 anni si rinnova questa importante tradizione che dona a tutti i bambini marignanesi da 0 a 10 anni una calza piena di dolciumi.

Nel pomeriggio di venerdì, sarà dunque possibile ricevere la calza, scattare una foto con la Befana, partecipare ad alcune attività per i più piccoli proposte dagli Elfi di Natale di Pro Loco e fare un giro del centro sul trenino grazie alla partecipazione di Nuova Polisportiva A. Consolini.

Successivamente, una ricca e dolce merenda per tutti gli intervenuti.



“Queste feste natalizie sono state scaldate dal cuore dei marignanesi e delle realtà del territorio che si sono fatti vicino in molteplici modi alle situazioni di bisogno. Siamo grati alla comunità che sa essere sempre molto generosa e tiene particolarmente al rispetto delle tradizioni e al senso di comunità. Speriamo che i bambini e le famiglie accorrano numerosi in questo ultimo evento di Natale e primo del nuovo anno, occasione per scambiarci ancora una volta auguri e saluti e per ripartire con entusiasmo per tutte le prossime attività in programma”.



La consegna della calza della Befana è in programma venerdì 6 gennaio dalle ore 14.30 in Piazza Silvagni ed è riservata ai bimbi marignanesi da 0 a 10 anni.

La calza può essere ritirata soltanta se si è in possesso della letterina. Chi la avesse smarrita può recarsi presso il Comune o la Biblioteca a richiederla entro giovedì 5 gennaio alle ore 17.00. Chi fosse impossibilitato a essere presente nella giornata del 6, può recarsi a ritirarla presentando la letterina in Comune (via Roma 62) a partire da lunedì 9 gennaio ogni giorno dalle ore 9.00 alle 12.00.