“Un orto di libri” con Michele Marziani e “La cena dei coscritti”

Domenica 25 luglio alle 18.30 secondo appuntamento della rassegna “Un orto di libri” ideata da Lorenzo Lunadei all'Orto dei frutti dimenticati di Pennabilli. È il turno del giornalista Michele Marziani che presenterà il suo ultimo libro “La cena dei coscritti” edito da Bottega Errante Edizioni, insieme all'amico di casa Saul Fucili con il quale condivide la passione per la pesca. Marziani nativo di Rimini, proviene da Campertogno, piccolo paese dall'alta Valsesia, sulle Alpi piemontesi. Ha dedicato il suo lavoro a temi sociali, all'ambiente, alla valorizzazione dei territori e della cultura enograstronomica italiana. Nel 2007 ha abbandonato tutte le collaborazioni giornalistiche per dedicarsi soprattutto alla narrativa, pur proseguendo nella pubblicazione di saggi di viaggio e cultura materiale. Ha scritto e pubblicato saggi, manuali, racconti e tanti libri. La cena dei coscritti è una storia che parla di montagna, di nostalgia e cambiamenti, di scontri generazionali, di vecchi giovani e di giovani vecchi.

Trama: Ci sono Pino Capaldi, in arte Pinocchio, che da ragazzo ha imparato a costruire esche artificiali dal finlandese Lauri Rapala in persona; Joško, a cui la guerra in Bosnia ha strappato una vita da guardapesca sul fiume Una, e Gino, il bibliotecario con alle spalle qualche sogno di rivoluzione. Sono loro, i coscritti di Riva Cannobbia, classe 1942. Loro che non hanno nessuna intenzione di rassegnarsi a un mondo che li vorrebbe vecchi, fragili e imbottiti di medicine. Resistono a dispetto del paese che si spopola e sembra scomparire sotto i loro occhi, perché la montagna non è più quella di un tempo, quella dei pescatori, dei falegnami, dei pastori disposti a passare le estati all'alpeggio. Adesso in montagna vanno solo pochi turisti che cercano i prodotti tipici snobbando i sapori nostrani. Così, quando in nome del progresso le autorità locali promuovono la costruzione di una diga saranno proprio loro, Pino, Joško e Gino a mettere in piedi un'improbabile protesta che ha il sapore di un gioco goliardico in grado di sconvolgere il paese e la valle intera. Ma qual è il prezzo per ristabilire l'ordine? È tutto come appare o c'è qualcosa che non torna? Possono amicizie di una vita distruggersi proprio quando ci si accorge di essere vecchi davvero?

L'evento gratuito è organizzato dall'Associazione Pro Loco Pennabilli e patrocinato dal Comune di Pennabilli. Sarà inoltre registrato da Cosmic Fringe Radio che lo riproporrà nei suoi palinsesti sul sito www.cosmicfringeradio.com. Per informazioni Ufficio IAT e Pro Loco: 0541 928659 - info@pennabilliturismo.it