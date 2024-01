La festa di Carnevale di Giocamusica e Beach Arena al “Le Grand Hotel” di Riccione

Giocamusica e Beach Arena si preparano ad accendere la magia del Carnevale con l'evento "Magic Dream Carnival", in programma Domenica 11 Febbraio presso Le Grand Hotel di Riccione. L'atmosfera incantata della festa catturerà l'immaginazione di giovani e adulti, promettendo una giornata indimenticabile all'insegna del divertimento e dell'allegria.

Highlights dell'Evento:

Musica Live: Band giovanili del territorio si esibiranno dal vivo, trasportando gli ospiti in un viaggio musicale avvincente.

Laboratori per Bambini: Attività creative e divertenti pensate appositamente per i più piccoli, per permettere loro di esprimere la propria fantasia.

Giochi per Tutta la Famiglia: Dalle tradizionali attrazioni ai giochi interattivi, l'evento offre un'ampia gamma di opzioni per coinvolgere tutte le generazioni.



Le Grand Hotel, con la sua eleganza senza tempo, si trasformerà in un palcoscenico incantato per ospitare la Magic Dream Carnival. Le spettacolari stanze dell'hotel saranno il luogo perfetto per immergersi nell'atmosfera festosa e creare ricordi indimenticabili.

Dettagli dell'Evento:

Nome: Magic Dream Carnival

Data: Domenica, 11 Febbraio

Luogo: Le Grand Hotel, Riccione

Ora: 16:30

Ingresso: 3€