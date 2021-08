La natura del mare 2021, inaugura il Summer Camp dell’Università del Mare

Mercoledì 25 agosto, alle 12, al Lapidario Romano del Museo della Città di Rimini (via Luigi Tonini 1), inaugura La Natura del mare 2021, il Summer Camp anteprima del progetto dell’Università del Mare. Ad inaugurare il Summer Camp sarà la lectio magistralis ‘Nuova Terra e il Mare intorno a noi’ di Marcello Di Paola*, docente di Storia del Pensiero Ambientale all’Università di Palermo alla presenza di Mauro Felicori, assessore alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna.

Questa Prima Edizione di scuola estiva intensiva - dal 25 al 28 agosto - è interamente concentrata su “idee e azioni per l’ecosistema marino”. Rimini, Riccione e Cattolica i tre Comuni già coinvolti in questa sfida, con l’obiettivo di creare un’alleanza tra le città di punta della costa romagnola e adriatica. Sono 25 gli iscritti ammessi a questa Prima Edizione del corso intensivo, che prevede una quota di iscrizione simbolica di 30 euro sostenuta dagli enti promotori. In parte si tratta di studenti universitari, coinvolti dai tre Atenei partner del progetto grazie ad un bando di selezione in cui è stata valorizzata la motivazione della partecipazione. Agli studenti si aggiungono funzionari pubblici e addetti ai lavori tra i più strettamente implicati con la salute del mare. I tecnici professionisti (architetti, ingegneri, geometri) potranno inoltre frequentare da remoto le sessioni del 25 e 26 agosto con il riconoscimento dei crediti dai rispettivi ordini professionali.

La Natura del Mare è cultura di mare a tutto tondo. In contemporanea alle giornate di studio (a numero chiuso) è in programma una rassegna di eventi serali, nelle tre città coinvolte, aperti a tutti nel rispetto delle prescrizioni Covid: su prenotazione (inviando una mail al form sul sito www.lanaturadelmare.it) o presentandosi direttamente all’appuntamento (fino a esaurimento posti disponibili).

- Mercoledì 25 agosto – Rimini Lapidario Romano Museo della Città, ore 20:45: ‘Abitare il Pianeta’. Testi di Dante scelti e recitati da Silvio Castiglioni con Antonio Coatti a trombone, conchiglie e live electronics. Giovedì 26 agosto – Riccione nei giardini di Villa Mussolini, ore 20:45: Concerto ‘I Nodi del Suono’, voci e musiche di Fabio Mina, Emiliano Battistini e Stefano Medas. Venerdì 27 agosto – Cattolica spiaggia Malindi (sul mare antistante l’Acquario di Cattolica) ore 20:45: ‘Piccole storie di Mare’, storie narrate da artisti, pescatori e navigatori. Sabato 28 agosto, ore 11.00 esortazione ecologica: gran finale da Cattolica, che quest’anno festeggia i 750 anni dalla sua fondazione. Con attività esperienziale per i corsisti sulle barche della Lega Navale, tra gli allevamenti di mitili, seguendo gli econonuotatori. Sarà l’assessora all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo insieme al sindaco di Cattolica Mariano Gennari a dare il via agli spettacolari tuffi dei 35 nuotatori dalla flotta della Mariegola, l’associazione che riunisce le barche storiche da lavoro delle Vele al Terzo di Romagna. Tutti insieme, accarezzando il mare con le proprie bracciate, si renderanno testimoni del rispetto del suo equilibrio naturale: Master di San Marino, Seven di Savignano, Polisportiva di Riccione, Master Garden di Rimini e Cesena. Con loro anche esperti ed ospiti del Summer Camp: Enzo Favoino responsabile scientifico di Zero Waste Europe, l’atleta paralimpica Cristina di Tullio e Carmelo Isgrò, direttore del Museo del Mare di Milazzo, che ha già attraversato lo stretto di Messina carico di plastica. Occorreranno 7 km e mezzo di bracciate intorno al Parco Naturale del Monte San Bartolo per raggiungere la spiaggia di Fiorenzuola di Focara, quotidianamente minacciata dalle reti/calze di plastica usate e disperse in mare dall’enorme allevamento di cozze situato proprio di fronte al Parco Naturale di Monte San Bartolo. Fate cessare questo flagello, è la preghiera all’associazione Basta Plastica in MARE e degli ambientalisti che la ripuliscono continuamente. L’econuotata è dunque un’esortazione ecologica per rendere area marina protetta questo prezioso habitat.

Il Summer Camp “La Natura del Mare 2021” è un progetto ideato dall’Aps Basta Plastica in MARE Network, fondata a Rimini nel 2018, realizzato in collaborazione con Piano Strategico/Rimini Venture, UniRimini e Tecnopolo, Visit Romagna; con la partecipazione delle Università di Bologna, Ferrara e Urbino, Ocean Literacy Italia; il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Regione Marche, Provincia di Pesaro-Urbino, Comune di Rimini, Comune di Riccione, Comune di Cattolica, Parco Naturale di Monte San Bartolo, Fondazione Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Rimini; e con il sostegno di Amir SpA, Sgr, RivieraBanca.