La rassegna "Sciroppo di Teatro" accende i riflettori sullo spettacolo "Secondo Pinocchio"

Subito dopo l’inaugurazione della stagione teatrale, domenica 25 febbraio (ore 16:30) all’Auditorium della Fiera di Morciano arriva Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione, con Secondo Pinocchio della Compagnia Burambò, spettacolo di burattini, pupazzi e attore di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli.

Pinocchio ha al collo una catena e ulula al pari di un cane. Alle sue spalle appare il burattinaio che lo libera e gli ricorda che la famigerata scena che lo vede braccato dal contadino è stata tolta dal copione. Dal principio si chiarisce qual è la cifra dello spettacolo, la finzione è scenicamente dichiarata. In una specie di gioco senza trucchi né inganni Pinocchio decide di raccontare alcune parti della sua storia e di rappresentarne altre, avvalendosi come di una controfigura: una marionetta di legno munita di articolazioni snodabili. Quest'ultima affronterà il mare in tempesta per andare incontro al babbo scampando alle fauci del pescecane; sarà il naufrago che approderà sull'isola delle api industriose e anche il doppio di Pinocchio con cui parlerà in segreto come davanti allo specchio.

In questa versione del capolavoro di Collodi la Compagnia Burambò ha scelto di raccontare le vicende più salienti tra le innumerevoli del romanzo originale. Attraverso l'utilizzo degli espedienti teatrali appena descritti, le emozioni e i sentimenti che alimentano la storia sono continuamente attraversati trasversalmente, facendone affiorare l'aspetto paradossale, che suscita ilarità, e al tempo stesso realistico, capace di commuovere.

Al finale è riservata la sorpresa di scoprire come accade che Pinocchio diventa un bambino in carne ed ossa.