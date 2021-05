Universal Totem, laboratori per bambini con Allegra Corbo

Sabato 15 e domenica 16 maggio, ore 16.30 e ore 17.30, i bambini saranno coinvolti in un laboratorio di cut out e collage con le forme della Natura: fiori, animali, piante, il sole, il cielo, il corpo umano, la geometria, i pianeti, gli Dei, elementi semplici, colori vivaci, carte miste. Forbici, taglierino, colla, si disegna, si ritaglia si attacca.

I bambini saranno coinvolti nell’esperienza pratica di un progetto; come si crea, compone, realizza. Proviamo a sperimentare insieme le forme tagliate nella carta, poi componiamo una narrazione che ci viene dal cuore. È stato chiamato Universal Totem, perchè il messaggio è universale, in profondità, unico. Un Totem, il sogno della nuova comunità vivente.

Per bambini dai 6 anni in su, i laboratori si svolgeranno al Musas Museo storico archeologico di Santarcangelo. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 0541.624703 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12;30) o scrivendo all’indirizzo mail focus@focusantarcangelo.it . Sia sabato 15 maggio che domenica 16 maggio sono previsti due gruppi: ore 16.30 e ore 17.30

A cura di Allegra Corbo per il progetto l’ARCA di Santarcangelo 2020-2021, promosso dal Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) in concomitanza della mostra “Il Ramo d’Oro” al Musas e Biblioteca di Santarcangelo.