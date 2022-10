Conoscersi nella danza, al via i laboratori di Metodo Hobart aperti a tutti

E' in partenza anche a Rimini un Laboratorio di Metodo Hobart® - conoscersi nella danza condotto da Isabella Piva e aperto a tutti.

Il Metodo Hobart® è un percorso educativo di autoconsapevolezza e ricerca della propria personale espressività, attraverso il movimento danzato.

Attraverso il laboratorio si avrà la possibilità di:

- Ascoltare il proprio corpo;

- Esplorare ritmo e spazio per accrescere la consapevolezza nella vita di tutti i giorni;

- Stimolare la creatività e l'immaginazione;

- Imparare a esprimere il proprio mondo interiore attraverso il movimento;

- Creare relazioni positive basate sul rispetto e l'autenticità.

Sarà possibile partecipare a un incontro introduttivo mercoledì 5 ottobre dalle 18:00 alle 19:30 presso Kenko Shin - Arti per la salute, in via Resia, 9 (Rimini).

Il corso inizierà il 12 ottobre e si svilupperà in dieci incontri, tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 19.30.



Isabella Piva è insegnante e formatrice Mh, psicologa, operatrice shiatsu.

Si è formata nel Mh a stretto contatto con la fondatrice Gillian Hobart e dal 2006 conduce laboratori di movimento danzato.

Il laboratorio si svolge in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Collegamenti Rampanti.