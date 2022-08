Laboratori ludico-creativi per bambini a Cattolica e Riccione

Martedì 2 agosto alle ore 16.00 a Bellaria, al Bagno Sauro, proseguono i laboratori gratuiti di “Cascade Summer Lab”, una rassegna di 20 laboratori ludico-creativi per bambine e bambini organizzati negli stabilimenti balneari della costa. Gli appuntamenti proseguono mercoledì 3 agosto alle ore 16.00 a Cattolica ai Bagni Gianni . Venerdì 5 agosto alle ore 21.00, a Riccione, proseguono gli appuntamenti di "Cascade Summer Events”, visite guidate gratuite per adulti e famiglie. In questa occasione sarà possibile visitare il Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe per approfondire la propria conoscenza sui mammiferi e sugli altri invertebrati marini. L’attività è organizzata in collaborazione con la Fondazione Cetacea di Riccione.

Per informazioni e prenotazioni: 340 1739381 | eventi.cascade@deltaduemila.net