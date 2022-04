Laboratorio con i mattoncini Lego e rottura dell’Uovo gigante nel weekend di Pasqua

Venerdì 15 e sabato 16 aprile 2022 dalle 15 alle 19 nel'area gioco al primo piano de Le Befane Shopping Centre, si terrà un laboratorio speciale durante il quale sarà possibile liberare la propria fantasia inventando una costruzione realizzata con i mattoncini LEGO® e decorando con LEGO® DOTS. Per tutti i partecipanti, gadget speciale in omaggio! Una festa per la creatività! Dedicato a tutti i bambini, con ingresso libero previa prenotazione. Mentre a Pasquetta, lunedì 18 aprile, ore dalle 15.30 si terrà la tradizionale e attesa apertura del grande uovo di cioccolato del peso di oltre 3 quintali, che verrà poi distribuito a tutti i visitatori del centro commerciale.