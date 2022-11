Dalla scultura con creta a cura dell?Associazione Scultura alle costruzioni con il Museo del Territorio passando al disegno con il Centro Arti Figurative. Inoltre: intreccio e vimini con Livia Guagneli, carta riciclata con Elisabetta Malpassi, decoupage con Patrizia e Francesca Santini e le macchine per scarabocchiare insieme a Giuseppe Pecci.

Si parte domenica 20 novembre , dalle ore 14:30 alle 18:30 con ?Occhi, mani, orecchie! Creativamente ? 1a edizione? , la kermesse di laboratori per adulti e bambini.

Saranno quindi due i pomeriggi per condividere con il pubblico le esperienze creative e laboratoriali maturate nelle istituzioni educative per l?infanzia.

Due domeniche per ?giocare con l?arte?. È questa la proposta dell?Associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca che il 20 e 28 novembre organizza due giornate di laboratori espressivi e pedagogia critica.

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Due giornate per "giocare con l'arte", al via i laboratori per adulti e piccini