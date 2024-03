Serate a colpi di prosa: i poetry slam tornano ad animare il Cinema Fulgor

Nella serata di venerdì 15 marzo (ore 21:00), il Cinema Fulgor ospiterà Latte Menta Poetry Slam, il torneo che giunto alla 3° Edizione vedrà sfidarsi sul palcoscenico della struttura alcuni tra i migliori performer della penisola: Andrea Fabiani (Spezia), Ciccio Rigoli (Milano), Daniele Rossi (Milano), Eleonora Diavoli (Modena), Francesca Pase (Verona), Paolo Agrati (Milano), Tommaso Virga (Firenze).



Il Poetry Slam è una competizione tra poeti e poetesse che recitano i propri versi, gareggiano fra loro e vengono valutati dal pubblico. chi vincerà la serata parteciperà alla finale di Torneo (prevista per il 10 di maggio) chi vincerà il torneo parteciperà alle finali regionali Emilia-Romagna 2024, con in palio la possibilità di rappresentare la regione alle Nazionali.



Il pubblico può partecipare alla serata come spettatore o come giuria votante della gara. le serate sono delle delle esperienze coinvolgenti, che suscitano in chi le vive i più svariati stati d’animo, come dice il Presidente della LIPS (lega italiana poetry slam, l’associazione che si occupa di coordinare tutti i collettivi e regioni) il Poetry slam è l’unico spettacolo al quale non si può non partecipare.



Il format è semplice: in una dinamica che ricorda vagamente le battle dei rapper, ogni poeta ha tre minuti per dire quello che vuole, recitando un testo proprio. Si può scegliere un monologo, un testo rap, versi in rima e non, giocare con i ritmi, purché si usino solo corpo e voce, niente costumi, ne' oggetti di scena. A eleggere il vincitore della serata, una giuria scelta randomicamente tra il pubblico.