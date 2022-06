Laura Castellani presenta il saggio “Contadine si diventa. Donne in agricoltura”

Mercoledì 29 giugno alle ore19, nell’ambito del Mercato di produttori e produttrici – I Custodi del Cibo che si tiene ogni mercoledì pomeriggio nel piazzale di Casa Madiba, sarà presentato a Casa Madiba Network (via Dario Campana 59 F a Rimini) il libro di Laura Castellani, edito da Vanda Edizioni dal titolo “Contadine si diventa. Donne in agricoltura”, un saggio sul ruolo della donna nel contesto agricolo attuale e sul protagonismo femminile espressione delle capacità, delle aspirazioni e dei desideri delle imprenditrici agricole in un settore tradizionalmente maschile.

Martedì 19 luglio il libro sarà presentato presso La Cucina Naturale Gastronomia di Cattolica alle 18.30.

L’autrice, originaria di Riccione, dopo gli studi universitari si trasferisce a vivere a Cattolica e dal 2014 al 2018 gestisce un’azienda agricola in provincia di Rimini; questo saggio nasce dunque dall’intreccio della sua storia personale con quella di giovani contadine ed imprenditrici di tutta Italia.

Sono “contadine multitasking” ovvero impegnate in diverse attività aziendali: «ogni due per tre c'è una e-mail e poi c'è anche la PEC. Sul telefonino ho scaricato l'app della banca e un programma per i pagamenti con il bancomat. E poi devo star dietro ai fornitori, a mio zio, a mio marito; quindi sì, mi piacerebbe di più vendere o andare solamente in stalla, ma tutto il resto? Questa secondo me è la nuova imprenditoria, bisogna essere multitasking: devi fare la segretaria, la contabile, mantenere il rapporto con i clienti, con i fornitori, con le “signore” in stalla».



Laura Castellani, laureata in Sociologia all'Università di Bologna con la tesi “Il lavoro contadino. Processi globali e lavoro locale”, ha gestito dal 2014 al 2018 una piccola azienda agricola in provincia di Rimini. È promotrice del progetto Essere Contadine, attivista nei movimenti femministi ed ecologisti ed educatrice sociale.