Laura Pausini fa il "bis" e si prepara ad incendiare con una nuova data lo Stadium della città

Laura Pausini raddoppia. E decide di regalare lo storico bis all’RDS Stadium. Oltre all’appuntamento dell’8 dicembre, già completamente tutto esaurito, la Pausini si esibirà sul palco dello Stadium anche nella serata di sabato 9 dicembre. Con questo annuncio si arricchisce di una nuova data la leg italiana del Laura Pausini World Tour.

Il tour dopo un’anteprima estiva che si terrà in piazza San Marco a Venezia (30 giugno, 1 e 2 luglio) e a Plaza de España a Siviglia (21-22 luglio), prenderà il via da Rimini, per proseguire nel resto d’Italia, e continuare poi in Europa e in America Latina. Si concluderà infine negli Stati Uniti.

Sarà un grande ritorno live quello di Laura Pausini che porterà la sua musica nei più prestigiosi palasport del mondo. La cantante romagnola ritroverà quindi il suo pubblico con uno show che esalterà il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia.

“Non vado in tour dal 2019 – afferma Laura Pausini -. È la cosa che mi è mancata di più in assoluto e, quando con Paolo, da oggi mio marito, abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco. Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze!”.