Appuntamento per i più piccoli con "LaVoratorio", il ciclo di incontri incentrati attorno all'espressione ed educazione artistica

L’autunno che si spoglia delle sue tinte calde per fare spazio all’inverno visto attraverso gli strumenti dell’arte, come il frottage, il collage, la pittura e il disegno. A partire da mercoledì 8 novembre, avrà inizio il nuovo ciclo di incontri del LaVoratorio di educazione all’immagine, gestito in coprogettazione con il "Centro Zaffiria", rivolti a bambine e bambini dai 5 ai 10 anni.

Appuntamento dalle ore 16:30e fino alle 18:00. I due successivi incontri avranno luogo mercoledì 15 e 22 novembre, nei medesimi orari e nella sede del "LaVoratorio" in Piazza Della Repubblica, 15.

“Continueremo ad approfondire il tema della natura – spiegano le atelieriste del LaVoratorio – ma con gli strumenti dell’arte. E man mano che l’inverno si avvicina, osserveremo più da vicino le strade delle radici sotto terra, e il diramarsi delle chiome spoglie su nel cielo”.

“Il Laboratorio di educazione all’immagine è ormai un punto di riferimento per l’espressione e l’educazione artistica – commenta l’Assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini -. Un ruolo che svolge attraverso una fondamentale collaborazione con le scuole, ma anche con i cicli di incontri pomeridiani aperti a tutta la cittadinanza, in particolar modo rivolti ai bambini e alle loro famiglie. Il laboratorio rappresenta inoltre un centro di ricerca e formazione per docenti ed educatori che hanno la volontà di aggiornarsi con tematiche legate all’arte. Infine, grazie alla collaborazione del LaVoratorio, porteremo a Cattolica, mostre artistiche che rappresenteranno un ulteriore biglietto da visita di grande spessore culturale per il nostro territorio”.

La partecipazione ai laboratori è gratuita