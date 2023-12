"Le città invisibili" di Italo Calvino rivivono a teatro attraverso l'attrice Anna Foglietta

Nella serata di venerdì 15 dicembre, alle ore 21:00, la città Riccione torna a festeggiare Italo Calvino, maestro indiscusso della lettura contemporanea, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita.

Per la città si tratta di un omaggio particolarmente sentito. La storia di Calvino è infatti legata a doppio filo a quella del "Premio Riccione": era il 1947 quando lo scrittore ligure, da esordiente assoluto, vinceva la prima edizione del concorso riccionese con Il sentiero dei nidi di ragno, segnalandosi come una giovane promessa della letteratura italiana. A più di 70 anni da quell’incrocio di destini, Calvino torna protagonista a Riccione grazie al cartellone teatrale "La bella stagione 2023/2024" e ad Anna Foglietta, interprete tra le più amate del panorama italiano.

Al Palazzo del Turismo l’attrice romana, premiata per tre volte ai Nastri d’Argento del cinema italiano, porta in scena Le città invisibili, opera tra le più affascinanti di Calvino. I dialoghi fra Marco Polo e il Khan raccolti in quel libro rivivono con l’accompagnamento musicale di Maurizio Camardi (sassofono e duduk). Narrazione, musica e immagini si intrecciano in una partitura unica di suoni e parole: un mondo fantasioso che sembra quasi diventare realtà. Nasce così uno spettacolo elegante e imprevedibile che giocando sul dettaglio, le parole e le immagini crea una geometria di rara suggestione.

L’omaggio a Italo Calvino sarà preceduto da un’anteprima, giovedì 14 dicembre, con la proiezione del documentario diretto da Duccio Chiarini che rilegge il percorso artistico di Calvino attraverso una delle sue opere più note, Il barone rampante. Il romanzo diviene il prisma attraverso cui osservare il rapporto tra l’opera dell’autore e i contesti storici che ha attraversato nella costante ricerca della giusta distanza dalle cose del mondo per offrire, grazie a filmati foto e lettere inedite, un nuovo sguardo sullo scrittore. Il film verrà proiettato al cinema al Cinepalace (giovedì 14 dicembre, ore 21:00), nell'ambito della rassegna Cinema d'autore a cura di Giometti Cinema in collaborazione sempre con Riccione Teatro.

I biglietti sono acquistabili sul sito Internet dedicato e presso le rivendite autorizzate (si applicano i diritti di prevendita). Costo: 20€

La sera dello spettacolo, la biglietteria apre alle 19:00.