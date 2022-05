A Riccione un convegno sugli aspetti medico sociali dell’epilessia

Sabato 7 maggio dalle ore 9,00 alle ore 13 al Palazzo del Turismo a Riccione l’Associazione Epilessia OdV organizza una Giornata Informativa sugli aspetti medico sociali dell’epilessia. Il Convegno ha il Patrocinio del Comune di Riccione. La Giornata informativa vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, eppure ancora oggi così poco compresa e sostenuta. Per capire la portata del problema, basti pensare che nel mondo sono 65 milioni le persone che ne sono affette. 6 milioni in Europa, oltre 500.000 in Italia e oltre 32.000 in Emilia Romagna. Di questi il 30/40% sono farmaco resitenti. La diffusione del problema lascerebbe intendere che si conosca cosa causa l’epilessia, che siano disponibili terapie efficaci per tutti i tanti e diversi tipi di epilessia e che vi sia la possibilità di mettere a punto strategie di prevenzione efficaci. Al momento, invece, non c’è alcuna possibilità di prevenire l’epilessia, i farmaci di cui disponiamo si indirizzano solo sui sintomi (le crisi) -cercando di ridurle o almeno di controllarle. L’epilessia può esordire a tutte le età della vita ma i maggiori picchi d’incidenza si hanno nei bambini e negli anziani Per maggiori informazioni contattare Anna Pisani 3391474154 Referente per Rimini – Riccione Associazione Epilessia