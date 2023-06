"Leader ieri e oggi", se ne parla con Gianfranco Di Pietro e Andrea Lipparini

Prezzo non disponibile

Il Festival del Mondo Antico prosegue con i propri appuntamenti. Si alza il sipario nella giornata di mercoledì 28 giugno alle ore 18:30 presso il Lapidario del Museo della Città (via Luigi Tonini,1), la rassegna "Libri e parole" con Gianfranco Di Pietro, Andrea Lipparini in dialogo con Giovanni Brizzi.

Il tema è di grande attualità: “Leader ieri e oggi: tra memoria e leggenda”. Verranno offerti spunti e indicazioni che tracciano un diverso approccio per integrare la ‘storia’ nel percorso di formazione dei leader, attuali e futuri.

Riflessioni per presentare un modello di formazione alla leadership integrato dalla narrazione storica. In una prima fase il manager si confronta con le gesta di grandi leader, che hanno ispirato e motivato genti diverse a seguirli con il massimo impegno. Successivamente, l’analisi delle abilità e degli errori di quei condottieri e la messa in pratica di quanto appreso, lo aiutano a sviluppare ed affinare le doti di leadership.

Ecco allora evidenziati alcuni personaggi che hanno avuto nella storia un ruolo strategico.

Nelle vicende del cartaginese Annibale si svelano gli ingredienti di una strategia vincente, quali lo studio dei concorrenti e la valorizzazione delle competenze dei soldati, ma anche lo scarso interesse per l’appoggio politico in patria e la sottovalutazione della tenacia dell’avversario.

L’esperienza di Giulio Cesare, campione di velocità esecutiva ed efficacia nel problem solving, mostra l’importanza del training e della motivazione, nonché della necessità di preservare alleanze e consenso. L’ascesa e la caduta di Napoleone rivelano la maestria nell’organizzazione e nella tattica, ma anche i risvolti negativi della mancata crescita dei collaboratori e dell’eccesso di fiducia nelle proprie capacità. La leadership, al pari delle tecniche manageriali, - sembrano suggerire gli autori - può essere appresa. Sicuramente la esemplarità di alcuni personaggi storici può costituire spunti di riflessione per accrescere il percorso di formazione dei leader, del presente e del futuro.

I relatori:

Gianfranco Di Pietro ha insegnato Filosofia e storia ed è stato co-fondatore e partner di un network di consulenti e formatori, affiancando top management di grandi imprese in Italia e all’estero. I suoi interessi spaziano dalla leadership alla psicologia cognitiva ed alla progettazione di strutture manageriali ottimali.

Andrea Lipparini, Ph.D. è ordinario di Gestione dell’innovazione all’Università di Bologna. È Associate dean della Bologna Business School, presso la quale dirige l’Executive MBA. Ha perfezionato gli studi presso la Wharton School dell’Università della Pennsylvania. Con il Mulino ha pubblicato, tra gli altri, «La gestione strategica del capitale intellettuale e del capitale sociale» (2002) e «Economia e gestione delle imprese».