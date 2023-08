Spazio alla creatività e alle costruzioni: la città è pronta ad ospitare il tour estivo dei celebri mattoncini danesi

I celebri e rinomati mattoncini colorati danesi scelgono Rimini come prima tappa del tour estivo organizzato da LEGO Italia che girerà la penisola in occasione del lancio della nuova linea LEGO® DREAMZzz™, ispirata all’amatissima e omonima serie TV da 20 episodi.

A partire da venerdì 25 e fino a domenica 27 agosto, dalle 11:00 alle 20:00, presso il centro commerciale Le Befane Shopping Centre, i bambini e le famiglie potranno immergersi nel magico mondo dei sogni di LEGO® DREAMZzz™ con tante divertenti e creative attività.

Durante il corso delle tre giornate sarà possibile rivivere le fantastiche avventure degli amati compagni di classe e protagonisti della serie Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey che, grazie al potere dell'immaginazione e della creatività, imparano a viaggiare nel mondo dei sogni e a sconfiggere il tirannico Re Nightmare.

I piccoli sognatori saranno accolti dal meraviglioso Furgone tartaruga della Signora Castillo che, per l’occasione, prenderà vita diventando un vero e proprio minivan itinerante. Al suo interno, i visitatori, proprio come il personaggio di Izzie, potranno utilizzare i piccoli squali peluches per sfidare lo spaventoso Re Nightmare e gli altri nemici.

Oltre al minivan, sarà presente anche una Play Area con tre gazebo, sotto i quali i bambini potranno divertirsi in molteplici attività.

I più piccoli, ad esempio, potranno costruire e giocare con i nuovi set della linea LEGO® DREAMZzz™, conoscere i personaggi e apprendere i valori dell’amicizia e della collaborazione. Inoltre, utilizzando la propria immaginazione, potranno inventare inedite storie ispirate agli amici Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, aiutati dalle mani esperte degli Adult Fan Of LEGO (AFOL) Stefano Zannini di Marchebrick, Andrea Pernici di BRICK.IT MAGAZINE e Roberto Matteucci di RomagnaLUGe Roberto Matteucci che, per l’occasione, realizzeranno uno speciale diorama LEGO® DREAMZzz™ dedicato al tour.

E per far uscire l’estro artistico di grandi e piccini, sarà possibile cimentarsi nel disegno del robot Z-Blob - amatissimo personaggio della serie animata - guidati dai suggerimenti di Mateo. Unica regola: mettere in campo tutta la propria creatività.

Ma non è finita qui! In ognuna delle tappe, sarà presente un photo booth molto speciale: uno schermo interattivo grazie al quale i bambini potranno registrare il loro video personalizzato mentre interagiscono con il personaggio di Z-Blob. Tutti i video potranno essere ricondivisi sui social con l’hashtag #LEGODREAMZzz.

Il tour, ad accesso gratuito, rappresenta un’occasione unica e speciale, per immergersi fisicamente nel mondo dei sogni LEGO® DREAMZzz™ e vivere esperienze incredibili all’insegna della creatività.