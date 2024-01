Libri e Memoria. 'Crapa Pelata e la banda dei mille colori' in Cineteca

Giovedì 25 gennaio alle ore 17 presso la Sala della Cineteca via Gambalunga 27 presentazione del libro “Crapa Pelata e la banda dei mille colori” di Daniele Susini e Fulvia Alidori, illustrazioni di Aurora Cacciapuoti, Mondadori Ragazzi 2023

Ogni anno il Giorno della Memoria ci ricorda l’abbattimento dei cancelli del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau avvenuto il 27 gennaio 1945, e ci invita a riflettere sul dramma delle dittature, dell’autoritarismo o del totalitarismo. Un tema da conoscere e indagare attraverso varie forme di linguaggio, dalla narrativa all’illustrazione. La Biblioteca Ragazzi invita bambine e bambini dai 7 anni, docenti e adulti interessati alla presentazione del libro “Crapa Pelata e la banda dei mille colori”: gli autori Daniele Susini e Fulvia Alidori, in dialogo con Anna Sarfatti, scrittrice per l’infanzia, si rivolgono al pubblico dei più giovani per raccontare ed indagare gli aspetti di una storia di “eroica disobbedienza”, per riflettere sulle ingiustizie ed interrogarsi su come sia possibile coltivare un pensiero critico.

Immaginate se in un posto chiamato Belpaese, dove tutti vivono in pace, sbucasse fuori Crapa Pelata, arrogante, vestito di nero e che non sopporta chi è diverso da lui. E immaginate se con un inganno diventasse il capo indiscusso e scrivesse, di testa sua, delle regole da seguire alla lettera. Immaginate poi un baule pieno di fazzoletti colorati, pronti a battersi per la libertà... Una storia inventata, per parlare di un pezzo di Storia vera.

L’evento fa parte del progetto “Educazione alla Memoria” ed è organizzato in collaborazione con la Libreria Viale dei Ciliegi 17 – Rimini.

Al termine dell’incontro firma copie a cura della Libreria Viale dei Ciliegi 17

È necessaria la prenotazione al numero 054125357.

Daniele Susini, nato a Milano, è storico e scrittore impegnato nella diffusione tra i più giovani del valore della Memoria. Ha pubblicato numerosi testi dedicati alla Shoah e alla Resistenza

Fulvia Alidori, nata a Firenze, lavora in biblioteca ed è scrittrice. Ha fatto parte del comitato Nazionale dell’ANPI e ancora oggi svolge nelle scuole incontri sulla resistenza.

Anna Sarfatti, nata a Firenze, ha insegnato nella scuola primaria e in quella dell’infanzia. È scrittrice di libri per i bambini, ma anche di saggi e articoli in ambito pedagogico e didattico. È impegnata nella ricerca di percorsi e strumenti per promuovere la cultura dei diritti e della cittadinanza attiva tra i bambini.

Info:

Biblioteca Gambalunga Ragazzi, Via Gambalunga 27, tel.0541704485

email: biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it