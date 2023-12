Per "Libri da queste parti”, Grassi, De Santi e Orsini dialogano sul dialetto nella commedia romagnola

Nella giornata di giovedì 7 dicembre prosegue l'appuntamento con “Libri da queste parti”, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, promossa e ospitata dalla Biblioteca Gambalunga (Sala della Cineteca, ore 17:00). Per l'occasione, Ennio Grassi presenterà il numero monografico 2021/2022 della rivista “Il parlar franco” dedicato a “La letteratura dialettale nella commedia romagnola tra Seicento e Settecento” (Pazzini, 2023). In dialogo con Gualtiero De Santi e Ivan Orsini

La letteratura dialettale nella commedia romagnola tra Seicento e Settecento sarà il tema della conversazione condotta da Ennio Grassi, storico e sociologo della letteratura italiana, con Gualtiero De Santi e Ivan Orsini, avendo come riferimento l’ultimo numero de “Il Parlar franco”, la rivista pubblicata dall’editore Pazzini di Verucchio e diretta da Gualtiero De Santi, che si occupa di valorizzazione e promozione del dialetto e di temi della cultura neo-volgare con il rigore dell’analisi critica e intellettuale.

L’ultimo numero del periodico, interamente dedicato alle origini della letteratura dialettale romagnola, compie un importante tentativo di fare il punto delle conoscenze su tutti i frammenti letterari che documentano le prime apparizioni nella letteratura a stampa di testi in dialetto romagnolo, dai già noti

intermezzi semidialettali verucchiesi e cesenati alle meno note commedie riminesi di Francesco Moderati che ci riportano nella Rimini del primo quarto del Seicento. A queste ultime sono dedicate le note a margine di Ivan Orsini, che introducono ulteriori elementi di conoscenza sulla figura di un oscuro letterato riminese del XVII secolo e sulla sua produzione teatrale rimasta sconosciuta ai più, con la città di Rimini (non quella coeva all’autore ma quella degli anni Quaranta del Cinquecento) a fare da sfondo a una delle storie.

Oltre agli autori presenti in sala, il numero della rivista che si andrà a presentare si avvale dei contributi di Giuseppe Bellosi, Lisetta Bernardi, Domenico Pazzini, Franco Dell’Amore, Daniele Vitali, Luca D’Onghia, Vincenzo Sanchini e Davide Pioggia, con una polifonia di voci e di punti di vista che restituisce ampiamente la varietà di sfumature e situazioni a cui si associa l’uso letterario del dialetto, che nel Seicento diviene ovunque un genere di consumo per pubblici sia accademici che municipali.

Ennio Grassi è un critico letterario e sociologo della letteratura. Tra i suoi ultimi saggi: Raffaello Baldini prima del dialetto (con Tiziana Mattioli), Raffaelli, 2016; Nota al testo (con Manuela Ricci) in N. Pedretti, Nella favola siam tutti Fantastorie, Maggioli, 2018. Ha curato e tradotto con Anca Ardelan l’autobiografia del coreografo rumeno Vasile Salomon, Ballet à la carte. Una vita dedicata alla danza, Napocastar, 2018; Cesare di Ilario o del realismo magico, in C. Padovani, Nuvole architettoniche. I miti nelle sculture e nello “zibaldone” grafico di Ilario Fioravanti, Pazzini, 2018; Del dolore e della bellezza in Visar Zhiti, La notte è la mia patria. Raccolta poetica, Pazzini, 2018. Ha collaborato a numerose riviste italiane tra cui “La critica sociologica”, “Sociologia della letteratura”, “Nuova Antologia”, “Arte”, “Il ragguaglio librario”, “Humanitas”, “Il Parlar franco”.

Gualtiero De Santi, già professore ordinario di Letterature Comparate presso l’Università degli studi di Urbino, è saggista e studioso di letteratura e cinema, si occupa di teatro, arti figurative e filosofia. ? direttore della rivista “Il parlar franco”.

Ivan Orsini, già funzionario dell’Istituto Beni Culturali della Regione impegnato sui programmi di valorizzazione dei dialetti emiliano-romagnoli, ha dedicato vari studi alla cultura emiliano romagnola in epoca tardo rinascimentale.

Ingresso libero