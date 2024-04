“Una lingua di mare”, presentazione del libro di Aurora Castro nella Sala conferenze del Centro della Pesa

Sabato 20 aprile (ore 17), la sala conferenze del Centro della Pesa (via Lazio, 10) ospita la presentazione del libro Una lingua di mare di Aurora Castro (Tracce Edizioni). L’incontro, che ha il patrocinio del Comune di Riccione, è condotto dalla giornalista Carla Aghito che dialogherà con l’autrice e vedrà la partecipazione dell’artista Teresio Troll che leggerà alcuni brani significativi tratti dal libro.

Una lingua di mare si presenta come una raccolta di racconti in cui ogni personaggio si misura con il proprio destino. Sullo sfondo c’è il mare aperto che sottende ogni storia in un gioco di incroci, contrapposizioni, accordi e somiglianze che disegnano una rotta precisa.

La presentazione del libro di Aurora Castro è il primo dei tre incontri curati dall’Associazione “Per la difesa del mare” e patrocinati dal Comune di Riccione. I prossimi appuntamenti si svolgeranno nel mese di maggio e avranno per protagonisti l’opera di Teresio Troll dal titolo Gli occhi neri (11 maggio, ore 17:00) e L’attesa di Italia Chianello e Amar d’amare di Giovanni Spinella (25 maggio, ore 17:00).