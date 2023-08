Lio e la sua "Club Girl" ospiti nel parco acquatico più famoso d'Italia per un doppio appuntamento

Mercoledì 23 agosto nel parco acquatico più famoso d'Italia arriva Lio (Alberto Lionetti) con Club Girl. L’artista torinese reduce da un importante tour che lo ha visto animare le notti di tanti locali lungo tutta la penisola, fa tappa ad Aquafan con un doppio appuntamento: a partire dalle ore 12:15, circa, interverrà all’interno del podcast dell’Aquafan e dalle 14:30 canterà dal vivo il suo successo dell’estate, Club Girl.

Il brano che titola il Tour di successo dell’estate 2023 è un’istantanea che iconizza la regina dei locali notturni, quella ragazza che sa bene come attirare su di sé l’attenzione, mostrandosi libera e sicura della propria bellezza:

“Ho voluto idealmente ritrarre la Club Girl, quel genere di ragazza che in discoteca, allegra e spensierata, cerca il divertimento senza vincoli o legami. Una ragazza che, probabilmente diventerà presto una donna, risoluta e diversa, ma che in questo momento, cerca di assaporare la vita con leggerezza. Per il lavoro che faccio, mi trovo spesso circondato da queste ragazze e mi piace l’idea di dedicare loro, un brano ritmato e da ballare. È un fotogramma, un fermo immagine di un capitolo, di una stagione spensierata e libera. Il mondo femminile mi affascina, nelle donne c’è tanto da scoprire, un mondo. In questo Tour estivo porto la voglia di condividere il mio nuovo percorso e sono davvero felice dell’accoglienza del pubblico: il modo in cui balla con me sulle note di Club Girl, è gioia pura, in uno scambio bellissimo di energia e voglia di vivere”.