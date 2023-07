Lo stile esclusivo della Champagne Night con ostriche e crudités

Nuovo appuntamento mercoledì 5 Luglio all'i-Garden dell'i-Fame Restaurant di Rimini. L'area si tinge di arancione e ospita "Veuve Clicquot". A partire dalle ore 19 va in scena lo stile esclusivo della Champagne Night con crudités e ostriche servite in show cooking. Un appuntamento dove sapori raffinati si fonderanno armoniosamente con le note aromatiche dello champagne, creando una sinfonia di gusto e bollicine. La colonna sonora è soft house music contemporanea e locale, con il dj set di Fabiana Dj, con atmosfere vibranti e coinvolgenti di musica e balli sull'erba e in acqua. Per informazioni e prenotazioni: chiamare al numero 0541 309671 o inviarci un messaggio su WhatsApp al numero 335 1849350.