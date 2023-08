Serata in musica con "Lucio Battisti Tribute Show", l'omaggio della città al celebre cantautore

Il fine settimana della città di Riccione è all'insegna della musica. Nella serata di venerdì 26 agosto, alle ore 20:30, Piazza Fontanelle (Viale Sicilia), è pronta ad accogliere il concerto “Lucio Battisti Tribute Show”, organizzato dall'Associazione “L'Allegra Combriccola”, creata dall'unione dell'Associazione Parkinson In Rete, ANMIC, Ass. Arcobaleno, Comitato Cittadini Villaggio Argentina e Ass. Noi del Campanone, che è partita per un progetto finanziato dalla Regione e di cui l'APIR (Associazione Parkinson in Rete), è capofila.

“Perché lo facciamo a Fontanelle? - spiega la presidente di Parkinson in Rete Claudia Giacobbi - Semplicemente, perché riteniamo che sia la frazione che è stata dimenticata da tutti e che occorre promuovere un po' di più! L'eventuale incasso della serata sarà devoluto alle associazioni che fanno parte dell'“Allegra Combriccola” e che hanno lavorato per fare sì che la serata sia un successo e servirà, tolte le spese, per altre attività in programma e non”.

“Lucio Battisti Tribute Show”

Leandro Ghetti (voce, chitarra e pianoforte), Andrea Adami (chitarra), Rudi Caldesi (basso elettrico) e Mirko Bicchi (batteria e sequenze).

Lo spettacolo è infatti patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e dal Comune di Riccione.

Ingresso ad offerta libera