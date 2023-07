Con "Macinare Cultura", una serata a ritmo di swing al Museo Sapignoli

Ha inaugurato domenica 23 luglio a Premilcuore (FC) la quarta edizione di Macinare Cultura, la rassegna organizzata da ATER Fondazione che trasforma i mulini storici della Romagna in palcoscenici per musica, teatro, comicità.

Il secondo appuntamento è in programma martedì 25 luglio (inizio ore 21:00, ingresso libero) al Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana (RN) con Attacchi di swing di Teatro Necessario.

Alessandro Mori, clarinettista votato alla comicità, e Corrado Caruana, virtuoso chitarrista che scala la tastiera con il sanguigno spirito gypsy jazz porteranno in scena due ore di puro divertimento, virtuosismo musicale e comicità. Un duo swing `jazzigano´ saltellante e spumeggiante, che assorbe gli elementi ritmico-armonici jazz e del valse francese, arricchito da improbabili strumenti a sorpresa e una loop station che sintetizza e amplifica il divertimento. Il ritmo incalza durante il viaggio musicale, fatto di ottima musica, brindisi, aneddoti sorprendenti… Un continuo crescendo di humor e eventi surreali, che esplode in una miriade di strumenti musicali.

Macinare Cultura è un’iniziativa organizzata dalla Regione Emilia-Romagna, da AIAMS - Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici Emilia-Romagna - e da ATER Fondazione, in collaborazione con i quattro Comuni nei quali si trovano i mulini che aderiscono all’iniziativa, BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese e gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino.

Il progetto è finalizzato a valorizzare le identità culturali dei mulini storici presenti sul territorio emiliano romagnolo, luoghi simbolo di un turismo lento e sostenibile. L’edizione di quest’anno ha come sottotitolo La tradizione in movimento, per sottolineare la necessità di recuperare la ricca tradizione dello spettacolo popolare che appartiene al nostro Paese, ma in una chiave innovativa e sorprendente.

Museo Mulino Sapignoli

Il mulino è presente in documenti e nella cartografia storica a partire dal 1793 anche se, come tutti gli altri 20 mulini presenti sulla stessa fossa (fossa Viserba), ha origine intorno al XIV secolo.

Il Museo Mulino Sapignoli accoglie i visitatori con la sala delle macine ancora funzionanti, per poi incontrare le immagini e i ricordi del vecchio mugnaio. Nei locali restaurati del mulino, il museo racconta del lavoro e dell’ingegno dell’arte molitoria e del sistema dei mulini della Valle del Marecchia. Al piano nobile dell’edificio si trova la biblioteca comunale Pio Campidelli.