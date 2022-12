"Mamma voglio andare", una riflessione sulle problematiche nell'adozione di un figlio

Sabato 10 dicembre, alle ore 16, la Biblioteca Comunale di Riccione ospita la presentazione di “Mamma voglio andare” di Delia Del Greco, un libro e una testimonianza di vita che introduce alle problematiche coinvolte nell'adozione di un figlio.

Questa è la storia di Delia e di un amore che spalancando le porte di casa si prende tutto: tutto l'amore, la gioia, la pazienza, l'attesa. Finché un destino beffardo si abbatte nella sua vita, spazzando via tutto ciò che credeva per sempre. Ma nulla è per sempre e la strada che conduce alla rinascita costa fatica. Delia non si arrende, stringe forte nelle sue una piccola manina, ferita, arrabbiata e insieme ricominciano il cammino.

Il libro ha vinto il premio letterario Città di Verona, aggiudicandosi il primo posto nella sezione narrativa.

Alla presentazione interverrà la sindaca di Riccione Daniela Angelini; moderatrice dell'incontro sarà Michela Montebelli.

Ingresso libero senza prenotazione.