Marco Vorabbi e le dovute precauzioni in concerto live a Rimini

Dopo la pubblicazione dell’album “Verranno i Tempi migliori” e del videoclip “Controvento” firmato da Lorenzo Kruger, l’irriverente compagine musicale di Marco Vorabbi & le dovute precauzioni torna finalmente ad esibirsi in live venerdì 21 maggio per Hobo’s live, sulla terrazza vista mare del Cage Club dell’Admiral Art Hotel di Rimini, con un concerto ad ingresso gratuito a partire dalle ore 19.30, nel pieno rispetto del vigente piano nazionale di coprifuoco. Marco Vorabbi è un cantautore eccentrico, dallo sguardo aguzzo e con pochi peli sulla lingua, cresciuto fra baretti e cantieri. Nei suoi brani racconta con inconfondibile stile e marcata ironia di bizzarre storie di provincia e piccoli drammi quotidiani.

Il cantautore riminese, accompagnato da Roberto Penna (basso), Pietro Galvani (batteria), Alex Magnani (strumenti etnici) e Edoardo Vilella (piano), è appena reduce dal successo del suo album di debutto, ampiamente apprezzato dalla critica di settore e già premiato negli ascolti sulle principali piattaforme di streaming musicale.

L'album è stato accompagnato dal brillante video-singolo di "Controvento" presentato in anteprima nazionale da RockOn.

Con “Verranno i tempi migliori”, i cui brani verranno finalmente proposti al pubblico in un imperdibile concerto live dopo il lunghissimo periodo di stop dovuto alla pandemia da Covid-19, Marco Vorabbi riporta la canzone d’autore nel suo habitat naturale, il quotidiano, per raccontare di lotte, di “zozzure” e di demoni che tutti noi, “poveri diavoli”, abbiamo nella testa.

Un distacco dai contenuti della musica moderna ma anche un esercizio di empatia, sdrammatizzato giustamente “alla romagnola”.