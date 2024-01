Lo spettacolo "Marcovaldo!" celebra in musica e parole la figura di Italo Calvino e il rapporto tra uomo e natura

Nella “Classica stagione” del Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina non poteva mancare l’omaggio a Italo Calvino di cui l’anno appena passato ha segnato il centenario della nascita (15 ottobre 1923).

Sabato 13 gennaio (ore 21:00) Peppe Servillo, storica voce degli Avion Travel e Cristiano Califano alla chitarra, porteranno insieme sul palcoscenico del teatro bellariese il loro Marcovaldo, tra i personaggi più celebri della letteratura italiana usciti dalla penna di Calvino. Uno spettacolo di Aida StudioProduzioni con il coordinamento artistico a cura di Elena Marazzita.

Sarà una serata di musica e parole, non solo un omaggio a Italo Calvino ma anche una riflessione seria ma non seriosa sul rapporto tra uomo e natura.

Peppe Servillo, poliedrico attore, compositore e sceneggiatore, proporrà al pubblico una sua “accurata operazione drammaturgica” di una selezione delle novelle calviniane consegnando alla platea un alternarsi di comicità e malinconia. Come tutte le opere di Italo Calvino, infatti, anche le avventure di Marcovaldo, raccolta di venti novelle pubblicate per la prima volta a puntate su L’Unità negli anni ’60, sono rese in una prosa raffinata e semplice al contempo che, pur apparendo una favola per ragazzi, oscillante tra l’umorismo e il realismo, racchiude messaggi forti, in questo caso la critica alla civiltà industriale e l’idea di un possibile ritorno al passato.

Le storie di Marcovaldo ci invitano ad affrontare le difficoltà quotidiane con fantasia e immaginazione: ne coglieremo la dimensione di eroe tragicomico che ci insegna come in ogni momento della giornata si possano ricercare segni e occasioni per poter essere felici.