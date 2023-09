La serie tv "Mare Fuori" approda in città: tantissime prenotazioni per incontrare Mimmo e Carmela

Sta appassionando milioni di telespettatori di ogni età e adesso è pronta ad infiammare, di nuovo, il pubblico di Rimini: "Mare Fuori", la serie Tv in onda su Rai2 e RaiPlay, sta infatti per andare in scena a Le Befane Shopping Centre di Rimini. Sabato 16 settembre alle ore 17:00 Giovanna Sannino e Alessandro Orrei, interpreti di Carmela e di Mimmo, saranno nel centro commerciale riminese per incontrare i fan per il Tour Meet&Greet, promosso da Wobinda Produzioni su licenza Rai, che torna alle Befane dopo lo straordinario bagno di folla dello scorso maggio quando davanti a migliaia di persone si presentarono Francesco Panarella (Cucciolo) e Serena Codato (Gemma).



Un'occasione unica che la struttura offre gratuitamente al suo pubblico per incontrare dal vivo i beniamini della serie TV, giunta alla terza stagione (ma le riprese della quarta sono iniziate il 22 maggio scorso e già ne sono state annunciate anche una quinta e una sesta), ambientata nel carcere minorile Nisida di Napoli e scattarsi una foto assieme: tantissimi si sono già prenotati online all'evento che si preannuncia emozionante, ma la Direzione del centro commerciale si è organizzata per mettere a disposizione dei fan altri 100 posti per chi non fosse riuscito ad assicurarseli via Web. Naturalmente tutti, anche i non prenotati, potranno assistere all'evento: 'Carmela' e 'Mimmo', prima del momento Meet&Greet, saranno protagonisti di un talk show nel quale racconteranno la propria esperienza in questa serie Tv.



Giovanna Sannino (Napoli, 2000) è un’attrice e autrice napoletana che fa parte del cast di Mare Fuori dalla prima stagione. Nella serie interpreta il ruolo di Carmela Valestra, madre del piccolo Ciro e fidanzata di Edoardo, che però la tradisce con Teresa, tradimento che lei decide di perdonare. Ragazza orgogliosa e molto passionale, forte e allo stesso tempo fragile, è stata accolta dalla famiglia Ricci dopo aver abbandonato la propria casa a seguito del tentativo del padre di abusare di lei, dal quale venne salvata dall'intervento di Ciro Ricci e dello stesso Edoardo. Di fatto, pur essendo coinvolta nell'ambiente della camorra, non è uno stile di vita che ama totalmente.





(Benevento, 1998)è l'attore che interpreta Domenico "Mimmo" dalla seconda stagione di Mare Fuori. Cresciuto in una famiglia onesta ma estremamente povera, Mimmo è entrato volontariamente nel mondo della camorra, illuso dall'idea di poter ottenere una migliore condizione di vita. È diventato inizialmente un affiliato del clan dei Ricci, convincendo Don Salvatore a farsi assumere. Si lascia arrestare di proposito per detenzione di cocaina venendo rinchiuso all'IPM, in modo da attuare il piano per far evadere Edoardo. In realtà Mimmo si è venduto a Wanda Di Salvo, quindi aiuta Edoardo ma solo per dare agli uomini di Donna Wanda l'occasione di ucciderlo, benché il piano fallisca.