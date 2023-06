La città si arricchisce di nuove casette di legno destinate allo scambio di libri

"Prendi un libro, lascia un libro". La storia delle Little Free Library realizzate dall’associazione Sarà. Rimini al Futuro insieme al Comune di Rimini, ad Anthea e alla Biblioteca Gambalunga è iniziata a giugno 2021, con la posa delle prime due biblioteche diffuse. Domani, esattamente due anni dopo, inaugurerà la casetta numero nove, dando avvio ad una collaborazione con Mare di Libri, il Festival dei ragazzi che leggono.

Nella giornata di venerdì 16 giugno, appuntamento alle ore 12:15 presso il Parco Don Luigi Sturzo (davanti alla scuola Decio Raggi, nel Borgo San Giuliano). Presenti per delle letture alcuni autori di Mare di Libri, i giovani volontari del Festival, il Sindaco Jamil Sadegholvaad, la direttrice della Biblioteca Civica Gambalunga Nadia Bizzocchi e la Presidente di Anthea Carlotta Frenquellucci. “In questi giorni abbiamo rilasciato i libri di Mare di Libri nelle casette diffuse in tutta la città - raccontano da Sarà. - Un modo per darsi appuntamento ad un Festival storico e meraviglioso. L’obiettivo delle Little Free Library è sempre stato quello di creare luoghi di cultura, comunità e scambio gratuito di libri in tutto il riminese, dal centro alle sue periferie, anche in quegli spazi più lontani dai teatri, dalle biblioteche, dalle arene. Con questa collaborazione con Mare di Libri, che speriamo possa crescere sempre di più, tessiamo una tela che unisce attraverso la lettura ogni luogo di Rimini.” Tre casette nel tempo sono state vandalizzate e poi ripristinate o in via di ripristino “non ci fermiamo, perché le persone che si prendono cura dei libri e delle biblioteche blu sono più di quelle che provano a distruggerle. E appuntamenti come quello di questo fine settimana sono la speranza per il futuro”.