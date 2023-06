Con "Marecchia Social Fest", un'estate all'insegna della musica e dell'intrattenimento

Il preludio è stato il concerto di Frankie hi-nrg mc, con oltre tremila persone al concerto gratuito del rapper, e dopo una breve pausa, con giugno riparte il Marecchia Social Fest. Un ricco calendario di eventi gratuiti, offerti dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori ai riminesi e agli ospiti di tutte le età, nei quali dove la musica rock, jazz, il ballo folk e da quest’anno anche il tango, il cinema e i film di animazione e la cultura diventano altrettante occasioni per vivere la sera il parco La serra Cento Fiori.

Ingressi dal parco XXV aprile (a 300 metri dal Ponte di Tiberio), ingresso parcheggio via Galliano, 19 e via Padre Tosi. Su Google maps cercare: La Serra Cento Fiori

Venerdì 16 giugno, in occasione della Giornata del Rifugiato un nuovo appuntamento, con i Progetti della rete SAI del Comune di Rimini, Riccione e Unione Valmarecchia, insieme a realtà del terzo settore, organizzano un evento gratuito immancabile. Dalle ore 16:00 laboratori e attività sportive e ludiche per tutte le età, teatro / lettura animata per bambine e bambini, installazioni e performance, dalle ore 18:00 alle 24:00 Dj Set: Dj Fabiana, Kino, Ricky Cardelli, La Condensa. Food truck ChiAmaCucina e Progetto Pizzeria sociale il Varco Rimini

Sabato 17 giugno prende l’avvio Park Folk Rimini, seconda rassegna di concerti a ballo gratuiti nel parco de La Serra Cento Fiori, Rimini di musiche popolari da tutta Europa, di gruppo e di coppia: chapelloise, circoli circassiani, valzer, mazurke, scottish solo per citare le più note. Nata come Balfolk sur l’herbe, la rassegna ha fatto i conti con l’entusiasmo di ballerine e ballerini del centro – nord Italia: hanno sradicato l’erba al primo concerto. Quest’anno potranno volteggiare su una vera pista da ballo.

Raffaele Mallozzi (organetto) e Francesco Monti (violino e cornamusa) in duo aprono la rassegna, con il loro debutto in terra romagnola. Suonano insieme da dieci anni con esperienze in diversi gruppi. Con Ensenble Invisibile hanno pubblicato nel 2021 un CD dal titolo "abbracci" e nel 2022 hanno vinto il concorso Burnelli per il Reno Folk Festival. La particolarità del loro concerto a balfolk è il repertorio costituito essenzialmente da brani di propria composizione. ? Park Folk Rimini aprirà alle ore 19,30 per l’aperitivo musicale, la cucina musicale per onnivori e vegani, il riscaldamento danzereccio con dj, mentre le esibizioni inizieranno alle ore 21:00.

Le altre date del Park Folk Rimini saranno con Philippe Plard venerdì 23 giugno, in una serata omaggio per il compleanno della comunità folk delle Marche e della Romagna, con l’organettista francese che porterà in un'atmosfera festosa in tutte le regioni della Francia, buon umore, dinamismo, offrendo musica energica che mescola proprie composizioni e temi tradizionali. Si potrà essere trasportati da una mazurka a una bourré in circolo, da una meedley di musiche tradizionali a un valzer a 5 tempi, sempre con buonumore e il piacere condiviso tra ballerine, ballerini e musicista. Mentre sabato 1 luglio il Trio Bifolc, al secolo Gianluca Cavallotto (organetto, tambour du bearn, voce), Stefano Guagnini (violino, cornamuse, bombarda, flauti, voce), Alberto Rota (violino, cornamuse, flauti, voce). In repertorio musiche e canti dal Piemonte, dalle regioni occitane d’Italia e Francia (Valli Occitane piemontesi, Quercy, Auvergne, Guascogna) al Poitou, alla Vandea e quindi alla Bretagna.

La novità di quest’anno del Marecchia Social Fest è TangoGarden, una pista sotto le stelle per chi ha cominciato o vuol ricominciare con il Tango.

Tre serate di mercoledì (21 e 28 giugno, 5 luglio), una pista da ballo, una playlist di tango e tanta voglia di imparare: sono gli ingredienti che il Parco La Serra Cento Fiori mette gratuitamente a disposizione dei principianti o di chi vuole ricominciare a praticare il ballo argentino.

Altra novità del Marecchia Social Fest è il jazz, con il concerto, sabato 24 giugno alle ore 21:00, del Michele Vignali quartet. Michele Vignali è considerato uno dei migliori sassofonisti jazz italiani. Ha pubblicato di recente l’album Time lapse, con musiche e composizioni, realizzato con Onofrio Paciulli al pianoforte, Luca Dalpozzo al contrabbasso, Dario Mazzucco alla batteria, con i quali si presenta sul palco del Parco La Serra Cento Fiori. Il parco aprirà alle ore 19.30 per l’aperitivo e la cucina a cura della Macelleria Pari di Rimini: hamburger di carne di bovino piemontese, cotto al momento con pane artigianale del forno e con contorno di patate arrosto al rosmarino.

Un omaggio in musica a un caro amico scomparso quello di venerdì 30 giugno: No tears, yes music: ricordando Franco Fattori. A partire dalle ore 20:00 Dj set Andrea Fattori, Werter Corbelli, Paolino Zlaia, La Marzia Fraternale e la musica che Franco amava. Gli amici vogliono ricordare Franco Fattori con la musica che ci ha fatto conoscere e ascoltare via etere e ballare in tante serate, occupando con i sensi tanta parte della nostra vita.

Il calendario di luglio e agosto è quasi del tutto definito e prevederà cinema d’animazione, film, incontri con gli autori e tanta musica.