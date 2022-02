Marracash, arriva in Riviera con 'Persone tour 2022'

Conto alla rovescia per il ritorno live in grande stile di Marracash che farà tappa in Romagna con il suo Persone Tour 2022.

Il 12 luglio partirà il tour di Marracash, organizzato da Friends & Partners, che porterà live sui palchi outdoor e indoor più importanti di tutta Italia i suoi grandi successi e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record: "Persona" - 5 volte platino, pubblicato nel 2019 e diventato il disco più venduto nel 2020 - e “Noi, loro, gli altri” uscito il 19 novembre. Con l’arrivo di un tour atomico e due album che non smettono di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche, Marracash continua a confermarsi non solo come il King del Rap, ma anche come uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live. Il rapper milanese aarà in concerto alla Arena della Regina di Cattolica sabato 30 luglio, unica data in riviera. Biglietti in vendita da oggi su Ticketone e Ciaoticket, info Pulp concerti 3290058054.

Tra sold out e nuove date, ecco il calendario aggiornato con tutti gli appuntamenti di “Persone Tour”:

Date outdoor nuove:

12 luglio 2022 – Stupinigi Sonic Park – Nichelino (To)

13 luglio – Porto Antico - Genova

15 luglio 2022 – Brescia Summer Music (Arena Campo Marte) – Brescia

16 luglio 2022 – Lucca Summer Festival (Piazza Napoleone) – Lucca

20 luglio 2022 – Ferrara Summer Festival (piazza Trento Trieste) – Ferrara

22 luglio 2022 – Ama Festival (Villa Ca’ Cornaro) – Romano D’Ezzelino (Vi)

23 luglio 2022 – Festival di Majano – Majano (Ud)

26 luglio 2022 – Sonic Park (Cava del Sole) – Matera

30 luglio 2022 – Arena della Regina – Cattolica (Rn)

07 agosto 2022 – Zoo Music Fest (Porto Turistico) – Pescara

09 agosto 2022 – Sottosopra Fest (Parco Gondar) – Gallipoli (Le)

11 agosto 2022 – Roccella Summer Festival (Castello) – Roccella Jonica (Rc)

13 agosto 2022 – Sotto il Vulcano Festival (Villa Bellini) - Catania

Date indoor ancora disponibili

21 settembre 2022 – Mediolanum Forum – Milano

25 settembre 2022 – Arena di Verona – Verona

(recupero 22 maggio 2020, 18 settembre 2021 e successivamente il 28 aprile 2022)

01 ottobre 2022 – Palazzo dello sport - Roma

(recupero 2 giugno 2022)

02 ottobre 2022 – Palazzo dello sport – Roma - nuova data

(recupero 9 aprile 2020, 22 ottobre 2020, 14 aprile 2021, 25 febbraio 2022 e successivamente 25 maggio 2022)

05 ottobre 2022 – Pala Partenope - Napoli

(recupero 17 aprile 2021, 26 febbraio 2022 e successivamente 26 maggio 2022)

15 ottobre 2022 – Unipol Arena - Bologna

(recupero 24 aprile 2020, 24 ottobre 2020, 22 aprile 2021, 11 febbraio 2022 e successivamente 4 giugno 2022)

Info biglietti su www.friendsandpartners.it.