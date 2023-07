Si alza il sipario su “Marte-di Jazz a Montefiore”: quattro serate nel segno di musica, gusto ed empatia

Prende vita “Marte-di Jazz a Montefiore”, convivio di musica e atmosfera, in piazza Libertà, 18 e 25 luglio, 1 e 8 agosto, alle ore 20:30, sempre di martedì, realizzato dal Comune di Montefiore Conca con Identità Aggreganti APS, da un’idea di Diego Olivieri che con JaZzFeeling ha pensato a questa rassegna di quattro emozionanti appuntamenti che uniscono per ogni data un genere musicale e un sentimento, che saranno precedute, per chi desidera, da una breve passeggiata panoramica e culturale.

Durante le quattro serate della rassegna, il cui nome trae origine dal martedì nonché dal pianeta Marte citato da Dante in relazione alla musica, si potrà ascoltare con gusto, cenando o sorseggiando in particolare atmosfera con luci arancioni e candele accese, nelle attività ristorative di Piazza della Libertà, nella quale sono anche predisposte delle sedute disponibili fino a esaurimento posti.

“Musica, gusto, empatia - dice Diego Olivieri - per trascorrere quattro memorabili martedì estivi a Montefiore, apprezzando il sapore e la bellezza del luogo, in Valconca. il Sommo Poeta ha scritto che Marte ha un calore simile a quello del fuoco e da questo trae il colore rosso. Le stesse proprietà sono presenti nella Musica, la cui bellezza si fonda sull'armonia che è il risultato della relazione fra i suoni. La Musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore. Per questo ho pensato a progetto in cui musica e sentimento possano viaggiare assieme e valorizzando il pensiero di Dante, in quel di Montefiore, apprezzando anche la bellezza del luogo da un punto panoramico che offre un’incantevole visione d’insieme, in Valconca.”

Le serate sono infatti precedute alle ore 19:30, per chi desidera, da una breve passeggiata spontanea di circa 2 km, per ammirare la Rocca Malatestana e la Riviera sullo sfondo da un punto panoramico che offre un’incantevole visione d’insieme, con la partecipazione dei Volontari Manutentori dei Sentieri CAI di Montefiore, costeggiando un antico castagneto per raggiungere la Chiesa dell'Ospedale della Misericordia, elegante edificio rinascimentale, un tempo ospizio per i pellegrini che si dirigevano a Roma.

Il programma: