Massimo Donà porta in scena i Rolling Stones tra musica pop e blues

Chiusura "travolgente" a Misano della rassegna Ritratti d'autore. Venerdi 7 aprile alle ore 21:00 presso il Cinema Astra sono di scena i Rollling Stones raccontati dal filosofo-musicista Massimo Donà: Let's spend the night with Rolling Stones: la filosofia dei Rolling Stones. Da un lato i Beatles, dall’altro i Rolling Stones. Apollo e Dioniso. Il pop e il blues.



È lo stesso Keith Richard ad affermarlo, ricordando: “eravamo contrari al pop e alle sale da ballo, la nostra unica ambizione era essere la migliore blues band di Londra e far vedere a quegli stronzi come stavano le cose, perché eravamo certi di esserne capaci… eravamo promotori del blues di Chicago”. “Una volta Allen Ginsberg dormì a casa di Mick, e io passai una serata ad ascoltare quel vecchio pallone gonfiato che pontificava su tutto”. Ad esprimersi in questo modo, rammemorando i primi anni dell’avventura degli Stones, è ancora una volta Keith Richards che, insieme a Mick Jagger, rappresenta forse la vocazione più specificamente tribale di quelli che si sarebbero rivelati come i più agguerriti rivali dei Beatles. Un gruppo che aveva una speciale simpatia per il demoniaco (Sympathy for de Devil è il titolo di una delle più famose canzoni degli Stones); cioè, quello che ti consente di “entrare in uno studio, perderti, scordare tutto quanto per qualche ora”. Ed era un vero e proprio piacere."