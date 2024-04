"Matrioska Labstore" veste di creatività ed artigianato lo "spazio fiorito" della città

La primavera è oramai sopraggiunta in città. Le città "si tingono" di molteplici colori, risvegliando così i propri spazi verdi dal torpore caratteristico dei mesi invernali, e risvegliando in noi il desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta. A tal proposito, nel fine settimana del Vivaio "Fratelli Pesaresi" (via Marecchiese, 663) torna l'appuntamento con Matrioska Labstore, il festival dedicato all’artigianato, alla creatività e all’innovazione. La manifestazione, in programma nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 aprile, sarà l'occasione ideale per immergersi in un'atmosfera all'insegna dell'artigianato e del design in un contesto suggestivo.

L'evento rappresenta un’occasione per esplorare una varietà di espressioni artistiche, dalla musica ai laboratori, passando per teatro, cinema, letteratura, pittura e grafica. Artisti ed artigiani avranno l’opportunità di presentare le loro creazioni, caratterizzate da un approccio olistico all’arte e all’innovazione.

L’edizione 2024 di "Matrioska Labstore" segna un momento importante per la comunità creativa, offrendo uno spazio di espressione e di incontro per designer, manifatturieri e appassionati d’arte. L’evento si svolge in una location che enfatizza la fusione tra natura e creatività, contribuendo all’atmosfera unica del festival.