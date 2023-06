I mattoncini danesi più famosi al mondo tornano protagonisti nel fine settimana della città

In seguito all’ottimo successo ottenuto durante la prima edizione del 2022, Romagna Lug (il LEGO Users Group della Romagna) nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 giugno torna ad invadere gli spazi del Palazzo del Turismo di Bellaria-Igea Marina per l'evento “Mattoncini a Bellaria-Igea Marina”, una esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i famosi mattoncini colorati danesi, invitando tutti gli appassionati dei celebri mattoncini a partecipare.



Il Palazzo si trova a poche decine di metri dalla spiaggia, ma è anche vicino alla via principale del passeggio

della località balneare, sede di negozi, bar, locali e ristorantini, e dove per molte vetrine saranno allestite a tema Lego già a partire da mercoledì 6 giugno.

L’evento è inserito all’interno della manifestazione “Settimana dei Bambini”, una serie di appuntamenti diffusi in tutta la città, con tante attività a misura di bambino e per il divertimento di tutta la famiglia.

L’area espositiva di oltre 50 metri lineari si svilupperà sui due piani all’interno del Palazzo del Turismo. Qui i visitatori potranno ammirare le più svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini LEGO, appartenenti a differenti tematiche e capaci di stupire ed incuriosire grandi e piccini.

Al piano terra sarà allestito il diorama City comunitario e sarà presente l’area vendita LEGO, con le ultime novità, set esclusivi, minifigures, abbigliamento e gadgets.

Al primo piano del Palazzo troveranno spazio creazioni a tematiche differenti: Jurassic World, Steampunk, Epoca Medievale e Greco/Romana, Far West, Pirati, i Brickheadz e la città spettrale di Newbury Town .

Non mancheranno poi i Lego Techinc, un’area dedicata alla sagra di Star Wars, alcuni nostri mosaici realizzati con i mattoncini colorati, e molte altre sorprese.

Un’area all’esterno del Palazzo sarà dedicata al gioco libero, dove adulti e bambini si potranno divertire a

costruire con decine di migliaia di mattoncini colorati.

L'ingresso alla mostra è ad offerta libera