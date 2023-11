Appuntamento a teatro con l'attrice Laura Morante e la "sua" Medea

Un grande classico della tragedia greca adattato e interpretato da una grande attrice di teatro, della televisione e del cinema italiano.

Laura Morante si appresta a calcare il palcoscenico del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina, sabato 18 novembre (ore 21:00), portando l’intensità interpretativa della “sua” Medea. È il secondo appuntamento del cartellone 2023-24 Una classica stagione.

Nella messa in scena dell’intramontabile mito della tragedia greca l’attrice e regista italiana, resa popolare in giovanissima età dalle sue interpretazioni nei film di Nanni Moretti (Sogni d’oro e Bianca) e vincitrice del David di Donatello nel 2001 per La stanza del figlio, sarà accompagnata, sul palco, dai musicisti Davide Alogna e Giuseppe Gullotta che eseguiranno al violino e al pianoforte brani di Debussy, Chopin, Prokofiev, César Franck e Guido Alberto Fano. La regia è di Daniele Costantini.

La musica non è, infatti, semplice corollario della proposta drammaturgica ma è lei stessa co-protagonista. Una alchimia per rifar vivere una delle figure femminili più importanti della mitologia greca creando un filo conduttore pieno di pathos tra palcoscenico e pubblico.

"Fra tutte le creature dotate di anima e intelletto noi donne siamo le più sventurate", afferma la Medea di Euripide che nella tragedia rappresenta il cuore umano nelle sue parti più oscure, in cui istinto e intelletto si confondono e lo smarrimento assoluto si sposa alla lucidità estrema. Medea è veramente umana nella complessità del suo carattere. È una donna di straordinaria razionalità, ma anche di estrema passionalità, e i suoi gesti sono il risultato del mutevole rapporto di forze tra esigenze razionali e istanze emotive. Medea concentra nell’amore per Giasone tutta la sua energia esistenziale, fino a travolgere ogni distinzione di bene e male: e uccide, scegliendo una vendetta spietata. Un groviglio sconvolgente, che Laura Morante restituisce con intensità senza pari.

Biglietti ed informazioni :

Biglietto intero: 20€; ridotto: 18€

Orati d'apertura biglietteria del teatro: mercoledì e sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00