Meglio al Cinema con il film “Illusioni perdute”

Da giovedì 24 a domenica 27 febbraio al Cinema Tiberio di Rimini è in programma, per la rassegna “Meglio al Cinema”, il film “Illusioni perdute” di Xavier Giannoli con Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Gérard Depardieu e Salomé Dewaels, tratto dal romanzo di Honoré de Balzac, candidato a 13 premi César 2022. Proiezione ore 21, sabato e domenica anche alle ore 17, la proiezione di giovedì 24 febbraio alle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5.



L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati. Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it