"Mentre Vivevo" con Lia Celi per conversazione brillante e senza veli

Domenica 20 marzo, ore 17.30, nella sala Teatro Poggio Torriana appuntamento con Lia Celi per una conversazione brillante e senza veli che prende spunto da due testi dell’autrice: Quella sporca donnina e A pari merito. L’incontro rientra nella rassegna di teatro e arti contemporaneo “Mentre Vivevo”. Rassegna curata da quotidianacom con il sostegno del Comune di Poggio Torriana.

L’incontro con la scrittrice e giornalista è un viaggio nella storia tra donne spregiudicate che fanno paura e affascinano, perché distruggono le norme del vivere civile; e una storia che racconta anche ai giovani la lotta per l'uguaglianza, l'emancipazione e l'integrazione. Per affrontare con intelligenza e ironia gli stereotipi di genere. Con incursioni e letture nei testi dell’autrice.

Lia Celi è giornalista e scrittrice. Autrice di satira, per sei anni ha fatto parte della redazione di “Cuore”. Ha scritto anche per “Smemoranda”, “Avvenimenti”, “Sandokan”, “Insieme”, “Gulliver” e “Specchio” della “Stampa”. È stata uno degli autori del programma satirico di Raidue Pippo Chennedy Show e ha collaborato alle trasmissioni radiofoniche di RadioRai.

Dopo la lunga esperienza sulla sua rubrica di culto Diario di una mamma imperfetta è nato nel 2011 Piccole donne rompono. Nel 2013 ha condotto Celi, mio marito!, un programma di Rai3 in cui l’autrice twitta con i suoi followers riguardo vari temi legati alla vita di tutti i giorni. Ingresso a contributo libero. Consigliata la prenotazione 327 119 2652 anche whatsapp. L’accesso sarà soggetto a limitazioni in conformità con le disposizioni a contrasto della diffusione del Covid-19.

Prossimo appuntamento: lunedì 25 aprile ore 17 Festa della Liberazione al Giardino delle Pietre recuperate di Torriana. Lettura corale ispirata al libro “La trionferà” di Massimo Zamboni.