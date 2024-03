Appuntamento a teatro con Claudio Morici e "La malattia dell'ostrica"

Intero: 10€; € Ridotto (over 65 e under 26): 8€

Domenica 17 marzo alle ore 17:30 proseguono gli appuntamenti con Mentre Vivevo, rassegna di teatro e arti del contemporaneo giunta alla 9° Edizione con la cura di quotidianacom e il sostegno del Comune di Poggio Torriana, nella Sala Teatro (via Costa del Macello, 10).

Claudio Morici presenta l’anteprima de La malattia dell’ostrica, la propria "utlima fatica", nata dall’esperienza della video-rubrica Play-Books, in onda su Rai Play.

Dopo aver studiato decine di biografie per un programma tv sui libri, Claudio ha avuto una sorta di illuminazione: gli scrittori sono tutti matti. Hanno subito guerre mondiali, miseria, traumi infantili, hanno avuto genitori terribili, come minimo un paio di grandi amori non corrisposti.

È gente che sta malissimo, parliamoci chiaro.

Ne trova conferma anche nella letteratura scientifica: percentuali di suicidio altissime, ricoveri superiori alla media, disturbo bipolare quasi sicuro, alcolismo diffusissimo.

Il problema è che Claudio, scrittore anche lui, ha un figlio di 4 anni che manifesta già velleità autoriali. Che fare? Come comportarsi?

Si parla di Cesare Pavese che si è imbottito di farmaci in una squallida stanzetta d’albergo torinese. Di Emilio Salgari che si è sventrato con un coltello da cucina. Psicotici come Campana, paranoici come Gadda, narcisisti come Gabriele D’annunzio.

Giovanni Pascoli è morto di cirrosi epatica: il “fanciullino” era un’alcolista cronico che veniva raccattato per strada. Quanti lo sanno? Perché ci concentriamo sulla bellezza della perla e nascondiamo ai nostri figli (e spesso a noi stessi) la malattia dell'ostrica che l’ha prodotta? Ma soprattutto, perché nonostante tutto questo, quando stiamo male ancora andiamo in libreria?

Attraverso incursioni nella vita dei grandi della letteratura, Claudio troverà un modo per accompagnare suo figlio nella tempestosa età preadolescenziale. Ma soprattutto compie un viaggio a ritroso nella propria "età a rischio", ripercorrendo un disagio personale che, come accade a milioni di persone, è stato curato proprio grazie alla bellezza dei libri, grazie al lavoro di centinai geniacci che hanno prodotto perle della letteratura.

Perché gli scrittori ci salvano la vita.

Claudio Morici è laureato in psicologia, è scrittore, attore teatrale e videomaker. Ha pubblicato cinque romanzi tra cui "La terra vista dalla Luna" (Bompiani, 2009), "L’uomo d’argento" (E/O, 2012), “Confessioni di uno Spammer” (E/O, 2014). Ha scritto reportage per Il Venerdì, Internazionale, MinimaetMoralia.

I suoi pezzi brevi sono passati su La7, Rainews, Radio3, repubblica.it, corrier e.it, nel varietà streaming del Teatro di Roma. Dal 2020 ha cominciato a girare brevi video satirici, ospitati da Propaganda Live e da Internazionale.it. Attualmente cura una rubrica fissa su PlayBooks, il programma sui libri di Rai Play. Ed è voce principale del podcast Willy, una storia di ragazzi (storielibere).

Al termine piccolo ristoro