Torna il "Baule dei ricordi", il mercatino di oggetti rari o dimenticati, antiquariato, collezionismo e tanto altro

In occasione di CioccoPaese a RIccione Paese, domenica 10 ottobre inaugura Il baule dei ricordi. L’edizione 2021/2022 prende il via proprio in occasione della festa per tornare puntuale ogni seconda domenica del mese fino all’inizio dell’estate. Da anni, il mercatino è apprezzato da clienti abitudinari e curiosi in cerca di oggetti rari o dimenticati, articoli insoliti, piccolo antiquariato e modernariato, collezionismo, monete e banconote, bigiotteria, calendari, quadri e tanti altri oggetti che ritornano a nuova vita in un’ottica di economia circolare e consumo più sostenibile. Il baule dei ricordi è allestito a Riccione Paese, in corso F.lli Cervi (nel tratto fra i viali Diaz e Ruffini), in piazza Matteotti, in viale Lazio (nello spazio antistante “il circolino” e la Biblioteca comunale) e piazzale Amendola, dalle ore 9:00 alle 20:00.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...