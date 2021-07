Misano Basketball Village: due giorni di gare, incontri, spettacoli e formazione dedicati al mondo del basket

Sarà un weekend dedicato alla pallacanestro e ai grandi protagonisti della storia del basket italiano, sabato 24 e domenica 25 luglio a Misano Adriatico, con due importanti appuntamenti che inaugurano il lungo calendario di iniziative di Misano Basketball Village: gare, incontri, spettacoli e formazione dedicati al mondo del basket.

Sabato 24 e domenica 25 luglio, al Centro sportivo Rossini di Misano, si svolgono le Finali regionali 3x3 organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro-Emilia-Romagna per le categorie Under 18, 16 e 14 Silver e Gold. 32 squadre femminili e 64 squadre maschili scenderanno in campo a contendersi il podio di campioni regionali di categoria e conquistarsi le finali nazionali di Treviso a fine estate.

Sabato sera, alle ore 21:30, piazza della Repubblica ospita il talk show Campioni. Storie di basket e di passioni con la partecipazione di tre stelle della storia del basket italiano: Walter Magnifico, Marco Bonamico e Renzo Vecchiato. I tre pluripremiati campioni hanno reso grande la pallacanestro italiana negli anni Ottanta e Novanta, periodo d’oro di questo sport; hanno indossato fino a 214 volte la maglia della Nazionale e conquistato medaglie alle Olimpiadi, ai Giochi del Mediterraneo e ai Campionati Europei, oltre agli scudetti vinti nei rispettivi club nella massima serie. Oggi continuano a occuparsi di sport e di pallacanestro dando il loro grande contributo al movimento e ai giovani. Oltre a essere giocatori simbolo per i loro club, rappresentano la storia della canotta azzurra e lo sport, dentro e fuori dal campo.

Ad accompagnare il pubblico in questo inedito talk, attraverso video clip e immagini, ci sarà una delle voci radiofoniche più amate e conosciute di Radio Deejay, il conduttore Chicco Giuliani. La storia del basket di ieri, con uno sguardo anche sulla pallacanestro attuale, sarà accompagnata dalle immagini del video show curato dal Dream Team dell’Asd Misano Pirates formato dai giovanissimi atleti misanesi, un mix di storie in voce e immagini rappresentata da chi il grande basket lo ha vissuto e da chi sogna di viverlo. La serata si accenderà già dalle ore 20 con le dimostrazioni di basket 3x3 a cura dei giovani cestisti misanesi cui seguirà la performance della ElectriCrew, un progetto nato dal desiderio di sperimentare i movimenti della pallacanestro in chiave coreutica per inserirli all’interno di una cornice ritmica su basi di musica elettronica. Il progetto e la coreografia sono a cura di Eleonora Gennari e Valeria Fiorini sulla musica originale composta da Marco Capelli in arte Kino, artisti fondatori di Club Alieno. Ad accompagnare le esibizioni il dj set di Helena Bujor.

Misano Basketball Village è un progetto di sport con focus sui giovani, sulla pallacanestro, sui valori e sulle emozioni che lo sport sa trasmettere. Il format propone una serie di iniziative, dal 24 luglio al 10 ottobre, che declinano il basket in tutte le sue componenti essenziali: la spettacolarità, il valore sociale e culturale, l’impegno formativo, la performance agonistica. Il progetto è anche un laboratorio in itinere e un polo formativo per i giovani in cui crescere e sviluppare le proprie abilità e competenze. In quest’ottica, in occasione delle Finali 3x3 di sabato 24 e domenica 25 luglio, è stato organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro-Comitato Emilia-Romagna uno stage formativo per 16 giovani ufficiali di campo e arbitri che a Misano saranno accompagnati dai loro istruttori.

Misano Basketball Village è un progetto che comprende gare, spettacoli e formazione a cura di Asd Misano Pirates in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro-Comitato Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Misano Adriatico e dell’Ausl della Romagna e con la partnership di Gruppo SGR di Rimini e Banca Malatestiana e delle aziende del territorio: Riccione in Moto, Pop Up e Crossover di Riccione, Olio Ferri di San Giovanni in Marignano, Misano Immobiliare, Farmacia Sant’Antonio, Il Chioschetto, Ugolini Food Lovers, Abbigliamento Fluo e Montega Chemical Solutions di Misano, La Lampara di Cattolica.

I prossimi appuntamenti del Misano Basketball Village: sabato 28 agosto spettacolo da Guinness dei Primati con la crew Dunk Italy e domenica 29 agosto con la Maratona di palleggio e le gare sulla sabbia del Beach Basket.