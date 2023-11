"Misano on Ice": torna il Natale in città sui pattini tra mercatini artigianali, spettacoli teatrali e golosità

Misano Adriatico si immerge nel clima natalizio. Il periodo più magico dell’anno inizierà ufficialmente nel pomeriggio di sabato 25 novembre, quando in Piazza della Repubblica (ore 16:00), verrà inaugurata la pista di pattinaggio e tutto il paese brillerà con l’accensione delle luminarie.

La pista di pattinaggio su ghiaccio torna dopo il grande successo del 2022 e, anche quest’anno, sarà all’insegna del risparmio energetico: l’installazione fornita da DITS Italia Srl, di circa 500 metri quadrati, sarà infatti a consumi ridotti, per coniugare divertimento e sostenibilità.

Si aggiunge un’importante novità: la pista sarà arricchita da una 'saletta' esclusiva per festeggiare compleanni o organizzare eventi e aperitivi tra un'evoluzione e una 'scivolata' sul ghiaccio e l'altra.

La pista sarà attiva tutti i giorni (fino al 7 gennaio), dalle ore 15:00 alle 20:00 (festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 23:00), ad orario continuato.

Le altre attrazioni:

Il Natale di “Misano On Ice” vuole prendere piccoli e grandi per la gola: a contorno della pista di pattinaggio, infatti, ci saranno delle casette in legno dove sarà possibile trovare i dolci tipici del Natale ed altre proposte dolci e salate.

Dal 9 dicembre al 6 gennaio 2024, inoltre, tutti i sabati pomeriggio ci saranno mercatini dell’artigianato per una piacevole passeggiata.

Sabato 6 gennaio, al pomeriggio, è in programma la Festa della Befana, con la consegna di un dolce regalo per i bambini e tante altre attrazioni. Al mattino, invece, tornerà un altro appuntamento tradizionale che manca da alcuni anni: il tuffo in mare della Befana, con ritrovo, per i più temerari, in Piazzale Roma.

Gli eventi al Cinema Teatro Astra:

Durante il periodo che precede il Natale sono previsti anche alcuni appuntamenti al Cinema Teatro Astra.

Sabato 16 dicembre andrà in scena il primo appuntamento della rassegna teatrale Astra Verba Ridens. A salire sul palco sarà Giobbe Covatta con "Scoop: Donna Sapiens", uno spettacolo che vuole dimostrare, col suo linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull’uomo.

Sabato 21 dicembre è in programma il saggio degli allievi del Centro Musicale Vivanldi e il giorno successivo si terrà il tradizionale Saluto di fine anno dell’amministrazione comunale, con le premiazione degli studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti e degli sportivi misanesi che si sono contraddistinti durante l’anno.