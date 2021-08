“Miti in Rocca”, gli Antichi Dei ed Eroi raccontati dal filosofo Loris Falconi

Indirizzo non disponibile

Venerdì 6 agosto, ore 21.00 nella Corte interna del Castello di Montefiore Conca si svolgerà la conferenza dal titolo “Miti in Rocca. L'eterno Racconto degli antichi Dei ed Eroi”.



Durante questa suggestiva serata, il filosofo e ipnologo Loris Falconi, ci illustrerà l'eterno valore degli antichi Miti Greci per la comprensione di ciò che siamo e viviamo noi uomini post- moderni, in questa fase storica di profondi e radicali mutamenti. Attraverso il racconto di alcune tra le più celebri figure mitologiche, Falconi ci accompagnerà sapientemente alla scoperta di nuovi possibili orizzonti di senso, per quel che riguarda il nostro essere qui e fare esperienza su questa terra.Info e Prenotazioni: 0541.980179-349.7412325 - www.lorisfalconi.com