Un'estate "diffusa" e ricca: tanti appuntamenti tra cinema all'aperto, spettacoli e attività per bambini

Si alza il sipario sulla programmazione estiva di Morciano di Romagna. Tre mesi di appuntamenti ad ingresso gratuito (da giugno ad agosto) che toccheranno quattro differenti location del territorio comunale morcianese.

Il ricco palinsesto della cittadina avrà inizio dal Parco Urbano del Conca, che come da tradizione ospiterà la rassegna di cinema sotto le stelle. Di seguito, la programmazione degli spettacoli:

Giovedì 6 luglio: proiezione del film “Corro da te” (commedia) - ore 21:15

proiezione del film (commedia) - ore 21:15 Giovedì 13 luglio: proiezione del film “Lunana, il villaggio alla fine del mondo” (drammatico) - ore 21:15

proiezione del film (drammatico) - ore 21:15 Giovedì 20 luglio: proiezione del film “10 giorni senza mamma” (commedia) - ore 21:15

proiezione del film (commedia) - ore 21:15 Giovedì 27 luglio: proiezione del film “Zootropolis” (animazione) - ore 21:15

Domenica 30 luglio (ore 5:45) il Parco Urbano del Conca ospiterà "Le mille e una notti in Valconca - IV edizione: Le città invisibili", spettacolo teatrale all'alba. Mercoledì 10 agosto a partire dalle ore 19:00 sarà la volta di "Notturna: la notte bianca delle stelle": animazione, divertimento per tutta la famiglia, artisti, performer, accompagnati dallo spettacolo della volta stellata.

Via Roma e le altre vie del centro saranno invece la cornice di una delle novità dell'estate. Mercoledì 28 giugno, 5 luglio e 12 luglio l'evento porterà musica dal vivo, shopping, animazione, laboratori e giochi per bambini, a partire dalle ore 19:00.

In piazza Piazza Risorgimento sabato 1 luglio (a partire dalle ore 16:00) andrà in scena Morciano Rewind 80. Musica con la Revolution Band, veicoli d’epoca, oggettistica vintage, stand gastronomici (ingresso a pagamento; l'incasso sarà devoluto a favore delle zone dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione). Domenica 6 agosto (dalle ore 8:30), invece, sarà la volta della Terza Coppa Città di Morciano dedicata alle auto d’epoca - Memorial Maurizio Parma.

L'estate della cittadina, inoltre, vedrà domenica 16 agosto a partire dalle ore 21:00 anche l'inaugurazione della nuova terrazza Ghigi del centro commerciale "Il Mulino del Conca". Un nuovo spazio pubblico per la comunità morcianese, un luogo per eventi, manifestazioni, spettacoli, che accoglierà anche il percorso storico testimoniale "Morciano Città della Pasta". Per l'occasione, inaugurerà il nuovo spazio lo spettacolo di Emiliano Visconti “Il Mondo di Mina” - Narrazione e musica proiettata su grande schermo. Sabato 12 agosto, invece, andrà in scena Le mille e una notti in Valconca - IV edizione: “Le città invisibili” (spettacolo teatrale al tramonto, ore 19:15). Infine, domenica 13 agosto, musica protagonista “L’uomo che cadde sulla terra”, omaggio in musica a David Bowie, con Rimini Classica.