La città "mette in mostra" i suoi giovani talenti, al via la rassegna d'arte contemporanea ospitata dall'hotel

Gli hotel in tutto il mondo sono centri propulsori di cultura e di arte, sono luoghi dove il contemporaneo accade in tutta la sua potenza, in tutte le sue tendenze, sono luoghi dove si sperimenta e si osa. A maggior ragione a Riccione, dove la cultura è sempre stimolata da mostre straordinarie organizzate in città. Per il secondo anno, al The Box Hotel prende vita una rassegna di mostre che si sviluppa nelle scale, dal 4° piano a scendere e nelle aree comuni dell’hotel e del MAD Cocktail & Cucina, il locale aperto anche alla città al piano terra dell’albergo.

Una “scatola” che si trasforma in una galleria d’arte contemporanea con opere d’arte acquistabili direttamente dagli artisti. Ad inaugurare la stagione 2023 è Andrea Zonzini, conosciuto nel mondo dell’Arte come Perrycolante.

Andrea si diploma all’Istituto Statale d’Arte Federico Fellini di Riccione, indirizzo grafica pubblicitaria, conseguendo successivamente il diploma di qualifica superiore di tecnico progettista in design industriale ed affinando così alcune capacità che lo portano a coniugare brillantemente gli strumenti classici del disegno e della grafica con altre cognizioni innovative ed immaginifiche.

Nel corso degli anni ha esposto i propri lavori in diverse mostre in Italia e all’estero portando alla visione del pubblico le sue scelte cromatiche che accompagnano messaggi forti sulla società attuale, spesso portatrice di disagi interiori legati all’ossessiva cura dell’immagine del sè, ai conflitti interiori, alla difficoltà dei rapporti umani. grazie ad un linguaggio visivo minimalista, che diventa espressione di una personale controcultura neo-pop, racconta attraverso oggetti di uso comune e ritratti di personaggi un mondo animato da visioni in “technicolor”.

“La mostra rappresenta la creatività sempre viva di una città che accoglie i fermenti più innovativi - ha detto Sandra Villa, assessora alla Cultura del Comune di Riccione - Ancora una volta Riccione dimostra una sensibilità artistica che si esprime anche nell'immediatezza del segno grafico e della fotografia. Perrycolante è un talento che si è formato all'istituto scolastico "Fellini" di Riccione, ambiente particolarmente ricco di stimoli culturali e aperto al nuovo. La mostra allestita al The Box è in linea con l'attività espositiva proposta dall'Amministrazione che intende valorizzare gli artisti del territorio e l'arte visiva in tutte le sue forme, con particolare attenzione alla fotografia, cui è dedicata la mostra "Frida Kahlo. Immagini di una vita" aperta fino al 1 maggio a Villa Mussolini”.