A Montegridolfo in mostra il dipinto inedito dell’Adorazione dei pastori al Cristo neonato

Fino al 14 febbraio, nella Chiesa di San Rocco a Montegridolfo, è possibile ammirare il dipinto inedito dell’Adorazione dei pastori al Cristo neonato. Esposto dal 20 dicembre nella piccola chiesa del castello malatestiano, il quadro di Pietro Confortini è giunto in prestito da Bagno di Romagna, grazie alla generosità di Don Alfio Rossi; è un dipinto del 1609, che applica fedelmente i dettami della Controriforma nella rappresentazione più tenera della Cristianità: il Natale. L’opera testimonia un messaggio di Fratellanza e Pace e nel contempo, una delle pagine meno note della pittura fiorentina, tra il Manierismo cinquecentesco e il Barocco del Seicento. Il piccolo catalogo edito per i tipi de Il Vicolo di Cesena, ne spiega il contesto e racconta anche delle storie montegridolfesi, come la scoperta della Crocifissione nella Chiesa di San Pietro. Il quadro è appeso nella parete che normalmente ospita l’affresco staccato del Quattrocento con San Rocco, San Sebastiano con la Madonna e Gesù Bambino e che attualmente è nei laboratori dell’Università di Bologna a Ravenna, in restauro sotto le mani esperte del prof. Michele Pagani e dei suoi studenti. Come spiegato dall’Assessore alla Cultura Marco Musmeci -che osserva costantemente l’andamento dei lavori- tornerà a Montegridolfo verso ottobre, affinché possa essere presentato all’interno di un altro grande evento che si sta preparando. Si tratta del la 72esima edizione del Covegno di Studi Romagnoli che si svolgerà il 23 e 24 ottobre a Montegridolfo. L’annuncio ufficiale è stato dato dai sindaci Lorenzo Grilli e Quintino Sabattini. Coloro che fossero interessati a presentare una relazione al convegno devono inviare un abstract, con nome e cognome, titolo della relazione, indirizzo e.mail e recapito telefonico, alla Redazione o alla Segretaria di Studi Romagnoli entro il 31 marzo 2021: marino.mengozzi@fastwebnet.it; segreteria@societastudiromagnoli.it Altre informazioni possono essere richieste all’Assessorato alla Cultura, Turismo e Comunicazione del Comune di Montegridolfo: comune@montegridolfo.eu Si ricorda che nel rispetto delle regole anti Covid-19, l’ingresso nella Chiesa di San Rocco è ammesso solo per un numero limitato di persone. Sia i fedeli che i visitatori dovranno presentarsi muniti di apposita mascherina e rispettare le indicazioni di sicurezza e del distanziamento sociale.