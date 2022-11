Inaugura “Oltre la primavera silenziosa", il murale che ha "dato colore" alle pareti del museo

Sabato 26 novembre alle ore 10:00 presso il Museo etnografico si terrà l’inaugurazione della mostra “L’Emilia e la Romagna dei Burattini: Sandrone e Fagiolino” in omaggio al maestro burattinaio Otello Sarzi Madidini nel centenario della sua nascita.

Realizzata da ReTeFì – Rete dei Musei Regionali del Teatro di Figura, l’installazione itinerante vede Santarcangelo come prima tappa in regione e sarà visitabile fino al 23 febbraio 2023 negli orari di apertura del Met. All’inaugurazione parteciperanno la vicesindaca e assessora alla Cultura Pamela Fussi, l’autrice Roberta Colombo e i musei aderenti alla Rete che si presenteranno al pubblico. Dopo la vista alla mostra – con l’introduzione dell’autore Giampaolo Borghi – è prevista anche la visita alla collezione di Salici Stignani custodita al Met, mentre nel pomeriggio (alle ore 16) il Supercinema ospita lo spettacolo della Compagnia Teatro medico-ipnotico “Safari”.

Alle ore 12:00 le iniziative al Met proseguiranno con l’inaugurazione di “Oltre la primavera silenziosa” il murale realizzato dall’artista cesenate Gola Hundun nell’ambito delle iniziative della rassegna culturale l’Arca di Santarcangelo. Pronta dunque, l’opera che ha trasformato le pareti del magazzino del Met in un giardino con figure fitomorfe e sagome di volatili dai colori e dai contorni evanescenti, spunto di riflessione sui temi della convivenza tra uomo e natura e del terzo paesaggio in contrasto con l’urbanizzazione.

All’inaugurazione, oltre all’artista, saranno presenti la sindaca Alice Parma e la vice sindaca e assessora alla cultura Pamela Fussi, la direttrice dei musei Elena Rodriguez, lo storico d’arte Massimo Pulini e alcuni rappresentanti del Gruppo Ivas che ha fornito le vernici per la realizzazione dell’opera. Al termine dell’inaugurazione è previsto un brindisi, organizzato in collaborazione con la Pro loco di Santarcangelo.



Otello Sarzi (Vigasio, 1922 – Reggio Emilia,2001) è stato un artista formidabile e un grande sperimentatore. Avviato

sin dall’infanzia al teatro dal nonno Antonio e dal papà Francesco, Otello fu giovane aiutante nella compagnia itinerante

di famiglia per la quale vide passare personaggi alle prime armi, poi divenuti celebri: tra gli altri, un giovane Federico

Fellini. Diverse anche le collaborazioni e i progetti realizzati con intellettuali e artisti simbolo del '900 come Gianni

Rodari.

Nel 1957 Otello fondò a Roma il T.S.B.M. – Teatro Stabile di Burattini e Marionette: con la compagnia portò in scena

importanti spettacoli di cui ora rimangono testimoni in Fondazione i preziosi burattini e marionette, alcuni dei quali

saranno esposti proprio nella mostra allestita al Museo etnografico.



Oltre la primavera silenziosa – “L’opera, racconta l’artista, parte dall’ispirazione del libro Primavera silenziosa e dal

fenomeno che ha portato alla scomparsa del canto degli uccelli nelle campagne a causa dell’impiego dei pesticidi

chimici. Il testo che Rachel Carson ha scritto negli anni sessanta ha anticipato i temi relativi a ecologia e impatto

dell’uomo sul territorio agricolo e terrestre. La proposta che ne è derivata è una texture in movimento di un paesaggio

naturale astratto, colto in un momento di trasformazione. Tra le forme organiche di ascendenza vegetale si scorgono

delle silhouette stilizzate e trasformate dal movimento: sono uccelli, dai contorni evanescenti che si fondono con le

forme vegetali, dipinti in bianco proprio per manifestare l’assenza, perché il bianco, come nei miei lavori precedenti, è

simbolo di assenza e allo stesso tempo di luce. Qualcosa a cui portare attenzione. La dinamica del disegno fotografa un

movimento da sinistra a destra, sullo stile dei fregi dei templi della Grecia antica. Questo movimento racchiude anche

l’idea della narrazione contenuta nel disegno. Una narrazione che vuole invertire l’incipit riportato nelle motivazioni

iniziali per rappresentare il lento ritorno degli uccelli nel paesaggio agricolo e naturale che va via via ripopolandosi,

auspicando che la loro presenza possa essere sempre maggiore. E a questo punto la narrazione si amplia

ulteriormente, perché gli uccelli rappresentano la ricomparsa di tutti gli animali, con il ritorno a un mondo in cui la

compresenza e la coesistenza uomo-natura cresca sempre di più, sia nel territorio antropizzato che non”.

L’opera si compone, oltre che di un apparato pittorico, di sculture in argilla con funzione di nido – realizzate durante il

laboratorio di lavorazione della creta tenuto dall’artista coi i bambini e le bambine di Santarcangelo – installate nella

parte sommitale dei pilastri del porticato. L'artista crea un gioco in facciata, reinterpretandola secondo la versione

neoclassica del museo tradizionale, immaginando nidi al posto di capitelli e rastremature fitomorfe lungo le colonne per

raccontare di un dialogo serrato tra cultura del territorio e natura da preservare per le generazioni a venire.