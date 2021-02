La donna nell’arte raccontata nella mostra dal titolo "Le tele di Penelope"

Da Sabato 20 febbraio a sabato 28 marzo 2021 alla Galleria del Centro della Pesa sarà possibile visitare “Le tele di Penelope” la mostra d’arte collettiva del Centro di Arti Figurative di Riccione inaugurata in modo virtuale il 20 febbraio dall’assessore Alessandra Battarra e dal presidente del Centro di Arte Figurative Massimo Dina. La mostra ne percorre le poliedriche sfaccettature della donna; le opere ne esaltano gli aspetti, diversi ogni volta e in sintonia con la personale sensibilità di ciascun artista. Nasce così un racconto che vede sperimentare la matita, l'olio, l'acrilico; il figurativo si affianca all'astratto o, talvolta, alla pop- art.

Espongono gli artisti: Massimo Dina, Giuliana Graldi, Samuela Mangani, Mario Giulianelli, Mirna Ricci, Franca Stefanelli, Patrizia Fabbri, Liliana Ciotti, Donatella Speranza, Daniela Terenzi, Patrizia Vitali, Valeria Gobbi, Serena Cicchetti, Cristina Cecchi e Romina Zarate.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Riccione e prosegue la collaborazione con la Biblioteca comunale e lo spazio espositivo del Centro della Pesa. La mostra sarà visitabile fino al 28 marzo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca (tutti i giorni dalle ore 9 alle 19, lunedì ore 14-19, domenica chiuso) secondo il consueto protocollo di sicurezza: accesso contingentato e distanziato, rilevazione della temperatura corporea, obbligo di mascherina e gel disinfettante.

Per informazioni sulle tante attività per adulti e bambini proposte dal Centro Arti Figurative via Anzio 2/A Riccione.