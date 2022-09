"Mura, limes e urbe", una giornata per la tutela e valorizzazione delle mura urbiche

Italia Nostra organizza un convegno dal titolo “Mura, lime e urbe. Tutela e valorizzazione delle mura

urbiche” a Santarcangelo di Romagna nel Castello Malatestiano, sabato 1 ottobre dalle ore 9:30 alle 13:00, che verrà trasmesso in diretta sulla pagina di Italia Nostra | Facebook. La decisione di dedicare una

riflessione alle mura nasce dalla constatazione dei numerosi siti coinvolti da criticità più o meno gravi. La

sede nazionale di Italia Nostra è testimone di numerose battaglie territoriali e attività delle sezioni impegnate in difesa di mura su tutto il territorio. Il convegno conclude una Campagna a tutela delle Mura urbiche e delle fortezze indetta per le Giornate Europee del Patrimonio #Gep2022 del 24 e 25 settembre ed è patrocinato dal Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Consiglio d’Europa, Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, Associazione Dimore Storiche Italiane - Asdi, Associazione internazionale Città Murate Lions, Associazione Borghi Autentici d’Italia, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Santarcangelo di Romagna e la Fondazione Rete Professioni Tecniche Rimini, sponsorizzato da Fibre Net SpA e Gifar di Ghionno, con media partner Ingenio e Galileo. Nel pomeriggio, in tre diversi luoghi di Santarcangelo, sono previsti altrettanti workshop su specifiche problematiche.



Le minacce alle mura urbiche delle città italiane sono molteplici: incuria, abbandono, puntellature e ponteggi che da temporanei divengono permanenti, mancata gestione delle aree di rispetto, mancata individuazione delle competenze amministrative e proprietà, mancato monitoraggio, scarsa manutenzione programmata, crolli, smottamenti, dissesti idrogeologici, interventi sbagliati, scarsa fruizione e valorizzazione.

Per poter consegnare questo patrimonio alle generazioni future, questi potenti simboli del passato - monumenti seriali che costellano tutta l’Italia, parte fondante del paesaggio e bene comune - devono trovare una sostenibilità: una scommessa che potrebbe aprire nuove vie e nuove soluzioni alla gestione del nostro patrimonio.

La finalità è ricordare alle istituzioni e ai cittadini l’importanza di questa parte della nostra eredità culturale,

affinché tutti tornino a “vedere” le mura che cingono ancora le città, superando quell’indifferenza o assuefazione che le rende quasi trasparenti. L’obiettivo è arrivare, attraverso il confronto delle situazioni e il dibattito con gli esperti, alla redazione di raccomandazioni per le istituzioni che possano facilitarne la sostenibilità e tutela. Ambizione della campagna è, quindi, la redazione di una “Carta delle mura”, sul modello della “Carta di Gubbio”, che stabilisca i modi più idonei per restaurare, manutenere, gestire e valorizzare questo patrimonio, attraverso poche e basilari indicazioni pratiche.







Programma del convegno

dalle ore 9:30 alle 13:00 - Sala convegni Castello Malatestiano di Santarcangelo di Romagna

Saluti

- Edoardo Croci, Presidente f.f. Italia Nostra

- Beatrice Fontaine, Presidente ADSI Emilia-Romagna

- Luisella Pavan-Woolfe, Direttrice Ufficio italiano Consiglio d’Europa (in video)

- Federica Gonzato, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

- Mauro Felicori, Assessore alla Cultura e Paesaggio Regione Emilia-Romagna (in video)

- Conrad Mularoni, Consigliere Associazione Internazionale Città Murate Lions

- Antonio Borri, docente di Meccanica delle murature e vulnerabilità sismiche, Università

degli Studi di Perugia

- Lucia Rosaria Mecca, direttrice Meccaingegneria



Introduzione

- Massimo Bottini, presidente Italia Nostra Valmarecchia “L’impegno pluridecennale di Italia

Nostra a tutela delle mura urbiche”



Relazioni

- Francesco Scoppola, già direttore generale del MiBac, “Le problematiche delle Mura

Aureliane di Roma”

- Matteo Felitti, docente Calcolo Automatico delle Strutture, Università degli Studi di Napoli

Federico II, “Analisi dei collassi nelle strutture in muratura”

- Pietro Matracchi, docente Restauro, Dipartimento di Architettura dell’Università degli

Studi di Firenze, “Conoscere per conservare e valorizzare: le antiche mura etrusche di

Cortona”

- Mario Bencivenni, Scuola specializzazione restauro monumenti, giardini storici e

paesaggio, Sapienza Università di Roma “L’eredità delle mura urbane e la nascita delle

prime passeggiate e parchi lineari pubblici: il caso emblematico di Firenze dall’800 ad oggi”

- Marina Docci, Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza

Università di Roma, “Le mura urbiche tra fragilità e potenzialità: alcuni esempi tra Umbria e

Toscana”

- Enzo Siviero Rettore Università eCampus, già docente di tecnica delle costruzioni allo Iuav

di Venezia, “Mura, porte e ponti a Padova”



In conclusione presentazione

- Matteo Casadei, Annalisa Pozzi, Sabap Ravenna Forlì-Cesena e Rimini “Santarcangelo e le

sue mura. Nuovi dati dalla ricerca archeologica”



È previsto un coffee break alle ore 11:00